Mariano Martínez reveló qué famosa actriz que trabajó en Hollywood es su tía: "Parecida a mis hijas"

“Gracias por comentar ahí lo que les puse de mi tía abuela… Ana María Lynch era actriz, de la época de Hugo del Carril. Hizo la película La Quintrala, entre otras”, indicó el actor.

”Y bueno, es muy parecida, comentaron, a Olivia, y muy parecida a Alma. Yo la veo muy parecida también. Era bellísima, era muy linda. Así que uno se va enterando de cosas", continuó maravillado por la historia que los une y el parecido físico que tenía a sus hijas.

"Me enteré hace rato largo. Siempre me pregunté de dónde me gustó actuar, y a mis hijas les gusta también. Todo viene de algún lado”, finalizó Mariano sobre ese desconocido lazo familiar.

Confirmaron la inesperada separación de Mariano Martínez con Triana Ybañez: "Él es medio..."

Luego de algunos rumores de crisis, este miércoles en el streaming de Bondi Live la periodista Julieta Argenta confirmó la separación definitiva del actor Mariano Martínez con su novia Triana Ybañez.

El actor confirmó su relación amorosa con la bailarina a principios del 2023 en sus redes sociales pero parece que esta vez llegaron a una irrevocable decisión acerca del futuro de la pareja.

"Lo cierto es que están separados", anunció. Luego, profundizó: "Hace un mes que ya no están pero él es medio negador, así que puede decir que es mentira por su ego y reputación de hombre feliz".

En tanto, el conductor Ángel de Brito respaldó la versión que dio su compañera e insistió en la postura que tendría Martínez al respecto. “La separación es real. Lo que pasa es que no la quieren confirmar todavía”, aseguró.

Cabe recordar, que ambos siempre mantuvieron la relación en un perfil reservado, pero quedaron envueltos en una escándalo cuando Triana fue señalada como tercera en discordia entre Fátima Florez y Norberto Marcos.