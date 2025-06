La polémica broma de Eugenia en Gran Hermano que generó indignación: "Me echan"

“Vengan a saludarme que me voy por la puerta giratoria”, instó de la nada Eugenia a sus compañeros. Y teniendo presente que la santiagueña había atravesado una crisis de angustia, Katia reaccionó: “No bol… no me digas eso”.

“Vení a saludarme Ulises, me tengo que ir por la giratoria”, insistió entonces la jugadora por lo que finalmente Selva, Katia y Devi la acompañaron hasta la cocina, momento en que la santiagueña no pudo contener más la risa y les hizo saber: “Gracias a los tres que me vinieron a saludar”.

La broma de Eugenia Ruiz - captura Gran Hermano.jpg

El llanto desconsolado de Eugenia por un detalle inesperado en Gran Hermano 2024

Cada vez falta menos para la final de Gran Hermano 2024. Con el correr de los días, los participantes están con las emociones a flor de piel.

Eugenia Ruiz está viviendo un huracán de emociones, se siente muy movilizada por las cosas que pasan en el juego y le cuesta contener las lágrimas.

En las últimas horas, los participantes se reunieron en el SUM, donde les pasaron fotos de su niñez. La santiagueña no pudo evitar quebrar en llanto al verse de pequeña.

Selva Pérez quiso darle contención, pero Eugenia le puso un freno para no seguir llorando.

"No vengan, no venga, no vengan! No quiero abrazo, no quiero nada! Perdón, pero no quiero nada", fue el pedido de la santiagueña a sus compañeros.