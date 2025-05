"Me hice seis análisis de VIH": la confesión más cruda de Beto Casella a Andrea Rincón

El conductor contextualizó aquella etapa en los años ‘80, una década marcada por el avance del VIH y la fuerte carga de miedo y desinformación que existía en torno al virus. “La publicidad de salud en ese momento también era muy agresiva”, recordó, aludiendo al impacto que eso tuvo en su salud mental.

Andrea Rincón, por su parte, se mostró empática con el relato y confesó que también ha vivido momentos de temor y ansiedad similares, lo que generó un clima de conversación profundo y sin filtros.

Además, Beto aprovechó el espacio para expresar su malestar con la situación actual de muchos medios de comunicación, especialmente a partir de la desvinculación de su hijo de un canal de televisión. “Si no tenés plata, no hagas medios de comunicación. Abrí una carnicería, que es muy digna”, disparó, criticando la falta de planificación y recursos en ciertos proyectos audiovisuales.

Con esta entrevista, Beto Casella no solo sorprendió al público con una confesión inesperada, sino que también visibilizó un tema urgente: la ansiedad, el miedo a la enfermedad y la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental.

Tamara Pettinato habló de su disputa legal con El Nueve y se mostró filosa contra Beto Casella

A siete meses de los escandalosos videos que salieron a la luz de Tamara Pettinato con el ex presidente Alberto Fernández, la panelista habló con Intrusos (América) sobre los cambios que esto le trajo y cómo continúa su juicio laboral con Canal Nueve.

Lo cierto es que en aquel entonces Tamara trabajaba como panelista en Bendita Tv (El Nueve) y tuvo una polémica con el conductor Beto Casella ya que junto a la producción decidieron desvincularla del programa.

"Lo lleva adelante mi abogado porque como es laboral, me va avisando cuando pasa algo pero no es algo que ya esté cerrado porque no llegamos a un acuerdo. Ellos dicen que yo me fui por voluntad propia, así que estamos en esa”, aseguró sobre las cuestiones legales.

Luego, sobre su vínculo con Beto, admitió que no tuvo la actitud que esperaba y remarcó: “Me sorprendió pero en las malas vos ves como es la gente. Gente que vale la pena de verdad no me soltó nadie”.

“Cualquiera que le pase algo así todo el mundo sale a pegarle. En el caso mío es algo que yo no elegí hacer público, lo eligió otra persona por mí y después todos salen a pegarte, en un punto me chup… un huevo”, sostuvo.