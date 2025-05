Exponen la trampa más audaz de Wanda Nara con Mauro Icardi en el juicio de divorcio: video y polémica

Fue en el programa Con Carmen (El Nueve) donde el periodista Guillermo Barrios contó detalles acerca de esta supuesta maniobra de edición de Wanda en el material en cuestión.

Embed

"Se tiraron con de todo Icardi y Wanda. Después se vio en todos los medios de comunicación un video donde ellos estaban supuestamente en buena onda en un estacionamiento, ese video es fake, falso", precisó el panelista citando como fuente a su colega Gustavo Méndez.

Y fundamentó al respecto de ese polémico video que sembró dudas: “Está como ralentizado, está como hecho para que pareciera que ellos están buena onda”.

La tensa audiencia de divorcio en Italia entre Wanda e Icardi sigue dando que hablar y siguen apareciendo más detalles de la conflictiva separación.

Embed

L-Gante y su confesión más dura que destroza para siempre a Wanda Nara

Mientras Wanda Nara se encuentra en Italia por el juicio de divorcio de Mauro Icardi, L-Gante le dio un duro golpe desde Buenos Aires al contar en qué etapa de relación se encuentra con la mediática.

Invitado a El ejército de la mañana (Bondi Live), el cantante fue consultado por Pepe Ochoa por el quiebre en su relación sentimental con Wanda, y ahí Elian Valenzuela fue sincero.

“¿Lo de Wanda se pudrió en Niceto?“, le preguntó. Y L-Gante aclaró: “No, me había ido a acompañar. Ahí en Niceto ya estábamos medio peleados de lo que sería la relación. No con mala onda, pero sí la relación ya terminada. Sin embargo fue y me hizo el aguante por vínculo como personas”.

Y sobre si existe la posibilidad de una nueva reconciliación como pareja, Elian fue muy sincero: “Como pareja te digo que no lo tenemos en mente. Nos dejamos ir los dos”, lanzó.

“Me pasa un poquito de todo, de la vida personal; además que estoy mal dormido y no es porque he salido de fiesta ni nada, no salí. Pero sí, estoy en una etapa así la verdad”, dijo sobre el momento que vive.

Y al ser consultado si espera un mensaje de Wanda Nara para reconciliarse, L-Gante fue categórico: ”No, ni lo espero a ese mensaje. Hoy hay que hacer música. Tranquilo siempre, pero yo le deseo lo mejor a todas las personas“, cerró.