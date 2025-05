Sorpresa total: Beto Casella y Carolina Wyler se casaron en secreto

"Él es polémico", acotó la rubia y detalló sobre la boda: "Se casaron en secreto para veinte personas, en diciembre. Fue familiar, no había famosos".

Minutos antes de que termine el ciclo de espectáculos, Yanina anunció: "Se casó en secreto el señor Beto Casella con Carolina, su novia locutora, hoy su esposa. Ella es divina".

"Ellos son muy reacios a hablar de la relación", sumó la conductora de Sálvese quien pueda.

A siete meses de los escandalosos videos que salieron a la luz de Tamara Pettinato con el ex presidente Alberto Fernández, la panelista habló con Intrusos (América) sobre los cambios que esto le trajo y cómo continúa su juicio laboral con Canal Nueve.

Lo cierto es que en aquel entonces Tamara trabajaba como panelista en Bendita Tv (El Nueve) y tuvo una polémica con el conductor Beto Casella ya que junto a la producción decidieron desvincularla del programa.

"Lo lleva adelante mi abogado porque como es laboral, me va avisando cuando pasa algo pero no es algo que ya esté cerrado porque no llegamos a un acuerdo. Ellos dicen que yo me fui por voluntad propia, así que estamos en esa”, aseguró sobre las cuestiones legales.

Luego, sobre su vínculo con Beto, admitió que no tuvo la actitud que esperaba y remarcó: “Me sorprendió pero en las malas vos ves como es la gente. Gente que vale la pena de verdad no me soltó nadie”.

“Cualquiera que le pase algo así todo el mundo sale a pegarle. En el caso mío es algo que yo no elegí hacer público, lo eligió otra persona por mí y después todos salen a pegarte, en un punto me chup… un huevo”, sostuvo.