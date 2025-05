L-Gante y su confesión más dura que destroza para siempre a Wanda Nara: "Estábamos..."

“¿Lo de Wanda se pudrió en Niceto?“, le preguntó. Y L-Gante aclaró: “No, me había ido a acompañar. Ahí en Niceto ya estábamos medio peleados de lo que sería la relación. No con mala onda, pero sí la relación ya terminada. Sin embargo fue y me hizo el aguante por vínculo como personas”.

Y sobre si existe la posibilidad de una nueva reconciliación como pareja, Elian fue muy sincero: “Como pareja te digo que no lo tenemos en mente. Nos dejamos ir los dos”, lanzó.

“Me pasa un poquito de todo, de la vida personal; además que estoy mal dormido y no es porque he salido de fiesta ni nada, no salí. Pero sí, estoy en una etapa así la verdad”, dijo sobre el momento que vive.

Y al ser consultado si espera un mensaje de Wanda Nara para reconciliarse, L-Gante fue categórico: ”No, ni lo espero a ese mensaje. Hoy hay que hacer música. Tranquilo siempre, pero yo le deseo lo mejor a todas las personas“, cerró.

La respuesta sin filtro de L-Gante sobre los mensajes a Evangelina Anderson: "Soñar no cuesta nada"

Esta semana, Evangelina Anderson y L-Gante quedaron en el centro de la polémica después de que la modelo mostrase una captura de pantalla con picantes reacciones y afectuosos mensajitos de sus seguidores de Instagram, entre los que estaba el referente de la cumbia 420.

Lo cierto es que el artista urbano le mandó a la mujer de Martín Demichelis un emoji tapándose uno de sus ojos, lo que de inmediato llamó la atención por el histórico enfrentamiento entre Evangelina y Wanda, exnovia de L-Gante.

Durante una entrevista en Bondi Live, mientras Elián Valenzuela presentaba su flamante colaboración don Emanero, a L-Gante le consultaron por el tema y no tuvo prurito alguno en responder con humor y super relajado, fiel a su estilo: "Estaba viendo historias, me gusta, tuki, emojis".

Y acto seguido, agregó pícaro: "Soñar no cuesta nada", lo que volvió a encender la polémica dado que cuando le recordaron que Anderson y Wanda estuvieron enfrentadas durante mucho tiempo, L-Gante se desentendió del tema. “Ah no, eso no lo sabía”, disparó despreocupado.