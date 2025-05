Edith Hermida se ausentó en Bendita por un preocupante problema de salud

Edith llegó al centro de salud donde la ingresaron por guardia y le hicieron una batería de estudios para descartar un infarto.

"Me hicieron todo el protocolo, me controlaron la presión y estaba todo bien. Tuve un reflujo gástrico que fue lo que me provocó ese dolor en el pecho", detalló.

Por último, los médicos le suministraron medicación endovenosa y le dieron reposo. "Es por eso que no voy a estar esta noche en Bendita", cerró.

Embed

Terrible cruce al aire entre Eliana Guercio y Beto Casella por las internas con Edith Hermida

Eliana Guercio y Beto Casella se cruzaron muy fuerte al aire este miércoles en el programa A la Barbarossa, Telefe, por Edith Hermida.

El conductor de Bendita, El Nueve, salió al aire en el móvil de ciclo que conduce Georgina Barbarossa y al tirar un palito contra Guercio se desató un feroz ida y vuelta.

"Habiendo laburado 18 años con ella, la conozco bien (por Edith Hermida). Las que se fueron últimamente mal o tuvieron algo que decir son Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios, no importa eso...", comenzó picante Beto Casella.

"¿Querés que me levante y me vaya así te ponés contento Beto?", retrucó al instante la panelista. "La verdad era una pavada. Yo sé lo que pasó y lo expliqué", afirmó el conductor sobre la pelea entre Guercio y Hermida cuando trabajaron en radio.

"Estás contando la historia que te contó Edith Hermida y nada tiene que ver con la realidad: Se metió al pedo en una charla que nada tenía que ver por desubicada", cuestionó Guercio sobre Edith. "Tampoco tenés años de radio Eliana", le dijo él. "Yo sí soy respetuosa y no lo voy a contar porque es algo que ocurrió en off", explicó Eliana.

"No te hagas la misteriosa", la desafió el conductor. "Yo creo que vos estás enojado conmigo y no sé por qué. Yo a Bendita fui de copada y de onda. Yo la pasé genial en el programa. Lo único una persona cuando me presentaste, que fue Edith, dijo: bueno, aporta belleza", le aclaró ella.

"No perdiste el trabajo porque no te íbamos a convocar, estabas como invitada", le dijo Beto Casella sobre aquella participación que tuvo ella en Bendita. "Si hablás con Diego Toni hablás al pedo porque me va a consultar", añadió picante.

"No hablo al pedo, me llamaron mil veces de tu programa", retrucó ella ante el intento de Georgina Barbarossa de poner paños fríos en la conversación.