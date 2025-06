Melody Luz explotó contra Alex Caniggia y reveló una verdad impensada: "Mientras estaba embarazada..."

También mencionó que parte de su enojo tiene que ver con que el influencer llevó a la niña a un lugar al que solían ir los tres cuando estaban en pareja: “También era un lugar donde íbamos los tres, tenemos fotos y recuerdos ahí. Siento que, desde ese lado, eran planes que compartimos los tres, me sorprendió ver fotos de mi hija en una cama con él y otra mujer”.

“Espero que siempre elija lo mejor para su hija, pero se va un fin de semana con una chica diciendo que está soltero y al siguiente se va con otra. No me importa lo que haga, pero que no mezcle a mi hija ahí”, expresó visiblemente molesta.

En este sentido, marcó una diferencia con su actual pareja, Santiago del Azar. “Yo se la presenté a Santiago, pero él es mi novio, es alguien que me ayuda, que está presente y que me ayuda a mirarla cuando me baño, no es lo mismo”, aclaró.

También aseguró estar “cansada”: “Él dice frente a cámara que me respeta y está todo bien, pero yo capaz le pregunto tres cosas de la nena y, o no me contesta ninguna, o me contesta una sola, o me responde a las horas cosas que yo necesito resolver en el momento. Me cansé un poco de que se mienta”.

“Si le tenés cariño y respeto a alguien, por lo menos le decís que su hija va a estar con una amiga y yo confío, pero no sé con quién estaba mi hija. No sé si la palabra es dolor, pero no me siento respetada como mamá”, afirmó sobre la falta de comunicación con su ex.

En esa línea, explicó que esta chica no sería la que intercambiaba mensajes con Alex mientras estaban en pareja, pero sí se preguntó “qué pasó en el medio” en su vínculo con esta mujer. “Creo que lo hizo a propósito, es una provocación y yo caí como la mejor, porque me conoce y sabe que soy calentona”, sentenció.

Por último, sin guardarse nada, apuntó directamente contra Alex: “No sé si me tuvo respeto alguna vez, se hablaba con minas estando conmigo mientras yo estaba embarazada”.

“Me tengo que acostumbrar a estas faltas de respeto o capaz tenemos que hablar con abogados y pactar cosas. Lamentablemente, creció a un punto que no imaginaba que iba a llegar. Él es muy incongruente, un día dice que está soltero y al otro día se va un fin de semana con una mujer, nunca sabés con qué te puede aparecer”, concluyó.

Alex Caniggia enterneció a todos al mostrar por primera vez cómo habla su hija Venezia

Tras su reciente separación de Melody Luz, Alex Caniggia compartió en las redes sociales un tierno video y por primera vez dejó que los seguidores escucharan la voz de su hija Venezia.

A través de sus historias de Instagram, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia subió un video en modo selfie y expresó: "Gente, escuchen cómo habla Venecia. Hija, ¿cómo estás hoy? ¿Vamos al jardín ahora? ¿O no?”.

"No", le respondió la niña. "No, pero tenés que ir al jardín. Cómo no querés ir al jardín. Vas a ver a tus amiguitos, a tus maestras, o sea, te vas a divertir", le contestó Alex.

"¿O querés venir de rumba con papá?", le preguntó a Venezia. "Papá", repitió la niña. "Se quiere venir de rumba con papá con la city", siguió el hermano de Charlotte Caniggia.