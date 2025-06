Se conoció quién es la nueva novia de Alex Caniggia y le adjudican haber provocado la separación de Melody Luz

En tanto, en las últimas horas fue el hermano de Charlotte quien, a su manera, presentó a su nueva pareja. Pero rápidamente surgieron versiones que hacen foco en el pasado y sembraron rumores de infidelidad por parte de Alex.

Ivana Capialbi.jpeg

Lo cierto es que la señorita en cuestión se llama Ivana Magalí Capialbi, una joven que apareció de manera recurrente en las publicaciones virtuales de Alex en las últimas semanas, incluso junto a Venezia, la hija de Caniggia junto a Melody Luz.

Así, después de que la relación saliese a la luz, fue la propia Ivana quien salió a aclarar desde cuándo conoce a Alex, cómo se conocieron y si ella fue la causante de la separación.

IG Ivana Capialbi sobre Alex Caniggia.jpeg

De esta manera, luego de compartir en su cuenta de Instagram un álbum de fotos junto a Caniggia y su hija mostrando su fin de semana en el campo, Ivana respondió consultas a través de la ya popular cajita de preguntas de Instagram.

En primer lugar, Capialbi aclaró que conoce a Alex "hace 5 años", así como también aseguró que Caniggia no se separó por ella. "No podría ser la causante del dolor de una mujer, y menos con una criatura en el medio. Yo también estuve en ese lugar y ¡es horrible! Además mi ego es demasiado grande como para ser la segunda de nadie", explicó firme.

En tanto, sobre cómo conoció al mellizo Caniggia, Ivana Capialbi aprovechó para contar a qué se dedica. "Arreglamos una acción de canje y publicidad con él para mi marca y ahí nos conocimos en 2020", concluyó despajando toda clase de dudas.

Ivana Capialbi, Alex Caniggia y Venezía.jpg

El confuso mensaje de Alex Caniggia al nuevo novio de Melody Luz que sorprendió a todos

Alex Caniggia rompió el silencio y habló abiertamente sobre su separación de Melody Luz en una entrevista con Puro Show (El Trece). Lejos del escándalo y con un tono relajado, el mediático reconoció que no se tomó a mal el nuevo romance de la bailarina con Santiago del Azar.

“La separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó”, lanzó con su estilo característico, y afirmó que por ahora no tiene intención de buscar una nueva pareja: “Déjenme un poco la soltería, que la estoy pasando bien”.

Embed

Consultado por la reciente relación de Melody, Alex se mostró respetuoso y evitó entrar en polémicas. “La verdad, no me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”, expresó, y remarcó que no tiene nada que decir sobre la nueva pareja de su ex: “No opino. Nada más que la haga feliz”.

Por otra parte, Alex destacó el buen vínculo que mantiene con Melody y elogió su rol como madre. “Es una madraza. No le pudo haber tocado mejor madre a Venezia”, aseguró, y admitió que él no deseaba la separación. “Claramente, no quería la familia separada. Pero bueno, son cosas normales de la vida”.

Alex también se refirió a su paternidad: “Antes que nada viene mi hija y después todo el resto. Venezia es todo para mí”.

Por último, el mediático reconoció que si esta situación le hubiera tocado en otro momento, su reacción habría sido muy diferente: “Desde que soy padre estoy mucho más maduro”.