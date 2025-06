"¿Mi hija va a conocer a todas?": el furioso descargo de Melody Luz contra Alex Caniggia

Melody luz descargo.jpg

Luego, Melody subió un video y lanzó: “Santi sí es mi novio, porque yo sí estoy en novia. Si yo estuviera cog… a uno, a otro, la verdad que no le presentaría a mi hija a todos”.

“Y menos diría que es un día en familia, menos lo compartiría en redes sociales. Y por respeto a mí, no sé, por lo menos avisarme que mi hija va a dormir al lado de una persona que se llama tal y tal”, siguió.

“Por lo menos para yo saber, porque encima cuando está con él yo no sé nada de mi hija. No me contesta los mensajes, dice que no hay nada para hablar”, agregó enojada.

Y cerró: “Por eso también me comunico a través de este medio, porque todo lo que dice que nos comunicamos por ella es mentira. No se quiere sentar a hablar conmigo, no sé por qué será. Así que bueno, este es el medio que yo encuentro”.

Embed

Se conoció quién es la nueva novia de Alex Caniggia y le adjudican haber provocado la separación de Melody Luz

A mediados de abril pasado, inesperadamente Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron su separación luego de un par de años en pareja y una hija como fruto de su relación en la que siempre se mostraron unidos y súper enamorados desde que se conocieron en El hotel de los famosos allá por 2022.

Así las cosas, rápidamente la bailarina oficializó su nueva apuesta al amor de la mano de Santiago del Azar, nada menos que el chef de aquel reality con el que tuvo un flirteo antes de engancharse con el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

En tanto, en las últimas horas fue el hermano de Charlotte quien, a su manera, presentó a su nueva pareja. Pero rápidamente surgieron versiones que hacen foco en el pasado y sembraron rumores de infidelidad por parte de Alex.

Ivana Capialbi.jpeg

Lo cierto es que la señorita en cuestión se llama Ivana Magalí Capialbi, una joven que apareció de manera recurrente en las publicaciones virtuales de Alex en las últimas semanas, incluso junto a Venezia, la hija de Caniggia junto a Melody Luz.

Así, después de que la relación saliese a la luz, fue la propia Ivana quien salió a aclarar desde cuándo conoce a Alex, cómo se conocieron y si ella fue la causante de la separación.

IG Ivana Capialbi sobre Alex Caniggia.jpeg

De esta manera, luego de compartir en su cuenta de Instagram un álbum de fotos junto a Caniggia y su hija mostrando su fin de semana en el campo, Ivana respondió consultas a través de la ya popular cajita de preguntas de Instagram.

En primer lugar, Capialbi aclaró que conoce a Alex "hace 5 años", así como también aseguró que Caniggia no se separó por ella. "No podría ser la causante del dolor de una mujer, y menos con una criatura en el medio. Yo también estuve en ese lugar y ¡es horrible! Además mi ego es demasiado grande como para ser la segunda de nadie", explicó firme.

En tanto, sobre cómo conoció al mellizo Caniggia, Ivana Capialbi aprovechó para contar a qué se dedica. "Arreglamos una acción de canje y publicidad con él para mi marca y ahí nos conocimos en 2020", concluyó despajando toda clase de dudas.