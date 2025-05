Melody Luz le puso un freno en vivo a Santiago del Azar en su primera aparición oficial juntos

Melody fue consultada por “los abuelos paternos de Venezia”, en referencia a Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y respondió: “La relación es lo que ya se sabe”.

“Mariana no la conoce y creo que es un asunto más de Alex, ahí no me voy a involucrar. Y Claudio, sí, de vez en cuando la ve y seguramente cuando esté con su papá la verá”, sostuvo.

“Ya que Santiago está por ahí, me parece esencial que pueda aparecer”, señaló Virginia Gallardo, al detectar la presencia del cocinero.

Melody respondió entre risas, haciéndole gestos a Del Azar, quien aprovechó para mostrar su mano en cámara y alcanzarle un mate a Luz.

Belén Ludueña insistió: “Santiago, aparece, dale. Sos del canal. Compartí un poquito”.

Del Azar accedió y se mostró detrás de la bailarina, saludando a cámara mientras en el panel bromeaban para que se quitara la remera.

La conductora le preguntó al cocinero si “no quiere hablar y hacer una nota los dos juntos. Me encantaría”.

“No, yo no quiero que hable”, respondió con firmeza la bailarina sobre la aparición de su pareja.

Virginia volvió a bromear sobre Santiago y Melody replicó: “No, pero no es necesario que hable. Que se siente ahí al lado”.

Finalmente, Del Azar y Melody luego se mostraron juntos y hasta se animaron a darse un beso en cámara.

Melody Luz reveló por qué se separó de Alex Caniggia y confirmó su relación con Santiago del Azar: "Hice..."

Melody Luz y Alex Caniggia, padres de Venezia, confirmaron hace unas semanas su separación y desde entonces se mantuvieron alejados de los medios.

Lo cierto es que en una nota con Intrusos, América TV, la bailarina rompió el silencio y contó las razones del final de su vínculo con el mediático y confirmó su actual relación con el cocinero Santiago del Azar.

"Qué lastima que llame la atención que las cosas terminen bien y con una menor de edad, lamentablemente estamos acostumbrados a estas cosas", dijo acerca del revuelo que generó su separación de Alex Caniggia.

Embed

Y reconoció con sinceridad que se le acabó el amor y contó a qué se debió el final de la relación: "Estoy bien, llena de trabajo, maternando y corriendo de un lado al otro. Fue una sumatoria de cosas, diferencias que con el tiempo se fueron notando cada vez más".

"Todas las cosas que me pasaron las comuniqué y después si nada cambia o mejora, se toman decisiones", advirtió sobre el final de su vínculo con el padre de su hija Venezia.

Y sobre el final confirmó su vínculo con el cocinero Santiago del Azar, que fue primicia de este medio: "Yo me quedo muy tranquila que hice las cosas bien. La realidad es que estamos bien. Yo hago las cosas a tiempo y de buena forma, sin faltarle el respeto a nadie".