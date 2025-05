Pepe Ochoa expuso las peores maldades de Laurita Fernández con sus novios: "Andabas con Fede Bal y..."

Pero a medida que hablaba fue levantando presión, y de repente expuso las peores maldades que Fernández le habría hecho a varios de sus anteriores novios. "Y vos eras la persona que me llamaba a mi para meterte en el teléfono de Fede Bal, mandarme a mi los chats y que yo esos chats los filtre en la prensa. Porque vos querías que la persona más buscada en la foto del Bailando seas vos. Y lo lograste... lo logramos. Entonces a mi no me corras, porque yo sé bien todas las cosas que hiciste para tejer", disparó de repente.

Y como si eso no bastase, Pepe siguió incendiando a Laurita: "Andabas con Fede Bal y te seguías garchando a Fede Hoppe. Le mentías a todo el mundo. Y a mí me salís a decir que soy un mentiroso y que invento. Yo no invento nada. A mí me llamaste, me convocaste un día a Unicenter porque no querías hablar por teléfono, para mostrarme todos los chats que habías robado y qué podíamos hacer con eso" .

"Y con eso habló la televisión tres meses. Sos talentosa como ninguna, sos la mejor de esta generación... pero astuta y zorra como pocas. La foto que le llegó a Ángel de Brito en el Paseo Alcorta la saqué yo. ¿Querés que sigamos hablando de este tema, donde vos supuestamente llorabas por unos cuernos?", recordó cada vez más vehemente.

"Ella siempre supo como coquetear con la prensa utilizando muchas cosas para ella estar en el foco del conflicto quedando como la víctima. ¡Todo acting, todo fingido! Me arrepiento de haberla ayudado. Yo me junto con Laurita Fernández, Marcelo González y el dueño del Tronador porque yo la conecté a Laurita a tener una reunión con el dueño de la radio. ¿Y Laurita me hace echar? Listo, me hinché las pelotas", concluyó furioso.

laurita fernandez 3.jpg

Laurita Fernández le hizo frente a las versiones de infidelidad tras separarse de Peluca Brusca

Recientemente la noticia de la separación de Laurita Fernández y Claudio 'Peluca' Brusca sorprendió a todos, motivo por el cual los programas de espectáculos fueron en busca de la palabra de ellos a la salida de la grabaciones de Bienvenidos a ganar (El Nueve).

Fue allí que, a bordo de su auto, Fernández se excusó frente a todos los micrófonos explicando "siempre tiene la mejor onda", pero que en esta ocasión no quería hablar si bien "hay un montón de cosas que nada que ver, pero no importa”.

Y tras asegurar que "está bien" con Peluca, los cronistas le consultaron si en calidad de "personas solteras", a lo que la actriz negó tibiamente. "La mejor y aparte siempre es con respeto y lo recontra entiendo, pero hay días como que... Cosas que ni uno tiene resueltas”, cerró.

Así, luego de estas declaraciones, desde el piso de LAM, Pepe Ochoa habló de una supuesta infidelidad de Laurita a Peluca con un compañero del ciclo en el trabajan ellos en El Nueve como motivo de la ruptura, lo generó que Fernández se comunicase de inmediato con Ángel de Brito en pleno vivo del ciclo de América TV.

"Ángel, ya es un montón. Este pibe dice cualquier cosa", leyó De Brito el primer mensaje de la actriz vía WhatsApp mirando fijamente a Ochoa. Y continuó leyendo: "No sé quién le pasa letra, o si lo inventan, pero es cualquiera".

Tras ello, el conductor de LAM le preguntó a su compañero si estaba inventando, al tiempo que terminó de leer el descargo de la rubia: "Estamos con Pelu viendo esto en este momento. No podemos creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está”, quien de esta manera confirmó que sigue en pareja con el productor televisivo.