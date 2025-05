El filoso mensaje de Ana Rosenfeld a Elba Marcovecchio sobre Mauro Icardi tras la nota en Intrusos

"Me da un poquito de cosa, todo ese tema lo tenemos en disputa. Vamos a ser una aclaración, si bien la carátula es alimentos y así debe ser, no nos confundamos: esto es un reclamo económico que le hace la señora Nara al señor Icardi", manifestó Elba Marcovecchio.

Y agregó sobre el importante monto que se dirime en el terreno legal: "Creo que con dos cuotas compras un departamento. Entonces démosle el nombre que corresponde: es un reclamo económico. No es los alimentos que todos podemos estar hablando".

Tras escucharla, quien le escribió de inmediato a Marcela Tauro fue Ana Rosenfeld, quien salió al cruce de las palabras utilizadas por su colega.

"La señora Ana Rosenfeld contra Elba", dijo la panelista. Y leyó el mensaje en cuestión: "Que no cambie el tema, no paga alimentos. Me extraña una abogada de familias, que le cambie el nombre a la cuota alimentaria".

El gesto de Mauro Icardi con Valentino López en medio de la feroz guerra con Wanda Nara

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi quizá pasa por su momento de mayor tensión luego de que se suspendiera momentáneamente la revinculación del futbolista con sus dos hijas por la presencia de la China Suárez, su actual novia.

Lo cierto es que Icardi, pese a la tensión con su ex, no quiso perderse un importante momento en la vida de Valentino López, uno de los tres hijos de Wanda y Maxi López.

El adolescente convirtió un gol jugando para River Plate en la Copa Futam, torneo juvenil que se disputa en el exterior, y con mucha alegría compartió varias imágenes de ese momento en su cuenta de Instagram.

Entre los miles de likes recibidos se destacó el de Mauro Icardi, quien a distancia se puso feliz por el buen presente de Valentino en sus primeros pasos como futbolista.

Icardi le dio like a la publicación y quien comentó emocionado por el gol de su hijo fue Maxi López: "Qué lindo te queda el manto sagrado", expresó con orgullo el ex futbolista.