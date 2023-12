Moria Casán compartió el divertido pedido que le hizo a Papá Noel

Y agregó: "Y un nuevo Papá Noel. Más fit, con barba más prolija y sin esa especie de gorro frigido que tiene en la cabeza. Basta con la silver generation. Que se platine un poco ese pelo modo algodón, que se corte el moustache porque no sabemos si se ríe o tiene cara de huerto".

"Y que la gente no ponga cara de buena porque al fin tenemos que estar unidos para comernos el turrón, el lechón y tomar sidra caliente", concluyó la One en esa red social.

Además, la jurado del Bailando 2023 (América TV) publicó un video en sus historia de Instagram con un filtro del Grinch, y les habló a sus seguidores: "Hola amores, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata Navidad? ¿Están aburridos? ¿No están muy hinchados las pelotas de tantas felicitaciones? Es insoportable, por favor".

Carmen Barbieri le tiró un palito a Moria Casán por el escándalo con Fátima Florez: "Yo no hago juicios por plata"

Moria Casán, enemistada desde hace tiempo con Fátima Florez, confirmó el último miércoles que la humorista le tuvo que pagar por imitarla. Ahora, en A la tarde (América TV), Carmen Barbieri opinó al respecto.

El cronista Matías Vázquez le consultó a Barbieri si ella le reclamaría dinero por haber sido imitada por Florez. La conductora de Mañanísima relfexionó: “A ver, Moria es Moria. Yo soy yo, está bien. Además, si Moria es una marca registrada. Si vos querés imitar a Moria o si yo quisiera imitarla, la llamaría y le diría: ¿Me dejás que te imite? ¿Hay que pagar? ¿Cómo hay que hacer?’ Yo arreglaría”.

“Yo a Moria no la critico y a Fátima le fue bárbaro”, agregó y aseguró que no le pediría a Fátima que le pague por imitarla. “Como me hace, me divierte mucho. De hecho le ofrecí un vestido mio, lo tendría que achicar pero por cábala”, reveló en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Y afirmó: “Yo era bailarina e imitadora, y dejé de imitar pero yo no hago juicios por plata. Si alguna vez me toca hacer un juicio por plata, lo dono. No me gusta ni vivir de un juicio ganado por más de que yo tenga la razón porque me parece una plata mal venida”.

“Si mando carta a documento es para que paren de hablar. Igual no me hacen caso. En toda mi vida habré mandado 3 o 4 cartas a documento. Este año fue una sola pero después me arrepentí porque hay libertad de expresión, y pueden decir todo lo que quieran, pero siempre hay un límite y un hilo delgado que hay que cuidar”, disparó la madre de Fede Bal.