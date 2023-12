Las emotivas palabras de Moria Casán al equipo de Noelia Marzol en el Bailando 2023: "Son mujeres gladiadoras"

Acto seguido, le tiró flores a la coach, Damasia Ochoa. "Sos muy genial, sos una mujer encantadora, con un ángel terrible. No puedo creer este descubrimiento gracias a (Marcelo) Tinelli. Un gusto, una modernidad, una cosa diferente para preparar coreos. Es muy difícil preparar coreos que tengan tanta adrenalina, te dejan casi sin respiración", expresó.

También le dedicó unas tiernas palabras a la cantante de cumbia que acompañó a la pareja, Rocío Quiroz. "Quiroz representa lo más genuino de lo femenino, de la mujer empoderada, de la mujer traspasa, de la mujer que sabe lo que es la lucha. Yo te conocí hace como ocho años, un amigo mío me dijo 'quiero mostrarte una chica que viene de abajo y que vas a ver lo que canta', y te vi cantar y dije 'wow'", dijo Moria.

"Un placer que me digas siempre buenas palabras, y que me lo digas vos que sos una referente de muchas mujeres", le respondió agradecida Quiroz.

"Son mujeres gladiadoras, mujeres que corren con lobos, como el famoso libro", remarcó La lengua karateca de las chicas. Ahí, le dijo a Noelia Marzol que le "asombra su personalidad". "Es como una inteligencia superior esta chica", destacó.

Carmen Barbieri le tiró un palito a Moria Casán por el escándalo con Fátima Florez: "Yo no hago juicios por plata"

Moria Casán, enemistada desde hace tiempo con Fátima Florez, confirmó el último miércoles que la humorista le tuvo que pagar por imitarla. Ahora, en A la tarde (América TV), Carmen Barbieri opinó al respecto.

El cronista Matías Vázquez le consultó a Barbieri si ella le reclamaría dinero por haber sido imitada por Florez. La conductora de Mañanísima relfexionó: “A ver, Moria es Moria. Yo soy yo, está bien. Además, si Moria es una marca registrada. Si vos querés imitar a Moria o si yo quisiera imitarla, la llamaría y le diría: ¿Me dejás que te imite? ¿Hay que pagar? ¿Cómo hay que hacer?’ Yo arreglaría”.

“Yo a Moria no la critico y a Fátima le fue bárbaro”, agregó y aseguró que no le pediría a Fátima que le pague por imitarla. “Como me hace, me divierte mucho. De hecho le ofrecí un vestido mio, lo tendría que achicar pero por cábala”, reveló en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Y afirmó: “Yo era bailarina e imitadora, y dejé de imitar pero yo no hago juicios por plata. Si alguna vez me toca hacer un juicio por plata, lo dono. No me gusta ni vivir de un juicio ganado por más de que yo tenga la razón porque me parece una plata mal venida”.

“Si mando carta a documento es para que paren de hablar. Igual no me hacen caso. En toda mi vida habré mandado 3 o 4 cartas a documento. Este año fue una sola pero después me arrepentí porque hay libertad de expresión, y pueden decir todo lo que quieran, pero siempre hay un límite y un hilo delgado que hay que cuidar”, disparó la madre de Fede Bal.