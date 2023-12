Moria Casán reveló que Fátima Florez le tuvo que pagar por las imitaciones: "Engordaste mi bolsillo"

En una nota con el ciclo conducido por Flor de la V, Moria expresó: “Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí. Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré, me entraron las entradas que pedí de ella”.

“Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo”, lanzó picante. Y agregó, con un poco de crítica a la coyuntura económica: “Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner”.

La llamativa explicación de Fátima Florez sobre el meme que se viralizó con Victoria Villarruel: "Suelo..."

Este lunes en LAM (América TV), la imitadora Fátima Florez rompió el silencio tras el triunfo de Javier Milei y aseguró: "Estoy disfrutando mucho este momento, estoy feliz".

A días de estrenar su show en Mar del Plata, la comediante dijo: "Hay una preventa muy buena, así que la gente está con ganas de pasarla bien. Vamos a presentarlo a partir del 26 de diciembre, en el teatro Roxy. Es un show familiar, como siempre. Vamos a abrir con Taylor Swift".

Sobre la decisión de no imitar a Moria Casán, con quien está distanciada, afirmó: "Vamos renovando el show. No tiene ninguna connotación de ningún tipo. Se va a aggiornando. Es un personaje hermoso, pero estamos renovando".

Más adelante, el cronista le preguntó si se siente primera dama, y Fátima le contestó: "¿Siempre vamos a hablar de lo mismo? Me conocen hace muchos años, me conocen como artista. Me encanta y saben que amo a Javier, me encanta ser su novia. Lo quiero mucho, estoy muy enamorada".

Por otro lado, le consultaron por el famoso meme que se viralizó sobre ella con Victoria Villarruel, donde la capocómica parecía que le estaba oliendo el pelo a la vicepresidenta. "Se viralizó, fue como un meme. No sé qué pasó. Yo estaba como cuando voy a una iglesia que siempre suelo apoyarme y pensar en lo que se estaba diciendo y en la oración, pero obviamente no me voy a dormir. Lo pusieron en cámara lenta”, argumentó.

También reveló que Juliana Awada y otras personas la están asesorando: “Juliana y muchas personas se acercaron a darme su opinión y es bien recibida por gente que es idónea en el tema”.