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Nora Colosimo contó por primera vez la fuerte razón de su separación de Andrés Nara: "Adicción a..."

Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira, recordó en exclusiva con Secretos Verdaderos el difícil final de su matrimonio con Andrés Nara, explicó qué la llevó a tomar la decisión y contó cómo es hoy su vínculo con su expareja.

10 oct 2026, 21:45
Nora Colosimo contó por primera vez la fuerte razón de su separación de Andrés Nara: Adicción a...

Nora Colosimo contó por primera vez la fuerte razón de su separación de Andrés Nara: "Adicción a..."

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Por lo general, Nora Colosimo suele aparecer públicamente vinculada a la vida de sus hijas, Wanda y Zaira Nara, ya sea por sus declaraciones sobre distintos episodios familiares o por el apoyo que les brinda en sus carreras. Sin embargo, detrás de su rol como madre de dos de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, también hay una historia personal que durante años permaneció alejada de los medios.

En diálogo con Secretos Verdaderos (América TV), Nora habló en exclusiva con Luis Ventura sobre su separación de Andrés Nara, ocurrida en 2019, y reveló el motivo que terminó de quebrar su matrimonio. Además, recordó cómo comenzó su historia de amor, explicó por qué decidió alejarse y contó cómo es actualmente la relación con el padre de sus hijas.

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A pesar de la ruptura, aseguró que actualmente mantiene un buen vínculo con su expareja. Incluso, explicó que siguen estando presentes el uno para el otro cuando lo necesitan. “Estamos bárbaro con Andrés, somos amigos, hermanos. Si me pasa algo ahora y lo llamo, es el primero en rescatarme. Nos queremos mucho, nos respetamos y valoramo s”, expresó.

Sin embargo, llegar a esa relación cordial implicó atravesar una etapa difícil. Nora reconoció que le costó tomar la decisión de terminar el matrimonio y recordó las responsabilidades cotidianas que asumía durante la convivencia: “El tema es que en un momento yo dije: ¿por qué nunca me preguntó por qué me iba? Yo escapaba un poco de estar en mi matrimonio. Le planchaba sus camisas, quién lo cuidaba cuando se enfermaba, quién le cocinaba, lavaba la ropa ”.

Al profundizar sobre la ruptura, Colosimo explicó que la decisión no fue sencilla y que necesitó tiempo para poder dar ese paso. También reflexionó sobre cómo, desde su perspectiva, muchas mujeres atraviesan el duelo de una separación antes de concretarla. “La mujer termina siempre antes que el hombre, hace su propio duelo. Me costaba romper y separarme. Yo había jurado amor eterno, hasta que la muerte nos separe”, recordó.

Finalmente, Nora habló del problema que tuvo un peso determinante en el final de la relación. La madre de Wanda y Zaira reconoció el sufrimiento que atravesó durante ese período y explicó por qué decidió hablar públicamente del tema.“Tuvo problemas de adicción al juego y la pasé muy mal. Es un tema que ya pasé. Lo hablo porque él lo habló; está superado. Él pudo salir, pero es lo que terminó mi matrimonio ”, concluyó.

Cómo conquistó Andrés Nara a Nora Colosimo

Antes de contar los motivos de su ruptura con Andrés Nara, Nora Colosimo recordó cómo comenzó su historia de amor con el padre de Wanda y Zaira.

“Me chamuyó de auto a auto. Venía de TV Pública. Me sedujo el chamuyo de coche a coche. Hablaba en los semáforos. Soy cero materialista. Me dio cigarrillos, golosinas”, explicó a Luis Ventura.

Al recordar cómo se produjo el encuentro, contó: “Me corrió todo Libertador. Terminamos en San Isidro, que me dijo que todo lo que quiere en su vida lo consigue. Me dijo: ‘Si no parás, te voy a seguir hasta la puerta de mi casa’. No estaba bueno que yo caiga a casa con un señor atrás. Me dijo: ‘Tomamos algo’. Hicimos eso en Libertador, en un lugar donde había mucha gente”.

Luego, dio detalles de aquel momento: “Él no se bajaba porque tenía miedo de que me escapara. Me dejó que bajara primera, nos sentamos en la vereda, tomamos una 7Up con limón y charlamos. No era la época del celular. Tenía 19 años. Me casé en seis meses, después de ese día”.

     

 

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