Nora Colosimo contó por primera vez la fuerte razón de su separación de Andrés Nara: "Adicción a..."

Al profundizar sobre la ruptura, Colosimo explicó que la decisión no fue sencilla y que necesitó tiempo para poder dar ese paso. También reflexionó sobre cómo, desde su perspectiva, muchas mujeres atraviesan el duelo de una separación antes de concretarla. “La mujer termina siempre antes que el hombre, hace su propio duelo. Me costaba romper y separarme. Yo había jurado amor eterno, hasta que la muerte nos separe”, recordó.

Finalmente, Nora habló del problema que tuvo un peso determinante en el final de la relación. La madre de Wanda y Zaira reconoció el sufrimiento que atravesó durante ese período y explicó por qué decidió hablar públicamente del tema.“Tuvo problemas de adicción al juego y la pasé muy mal. Es un tema que ya pasé. Lo hablo porque él lo habló; está superado. Él pudo salir, pero es lo que terminó mi matrimonio ”, concluyó.

Cómo conquistó Andrés Nara a Nora Colosimo

Antes de contar los motivos de su ruptura con Andrés Nara, Nora Colosimo recordó cómo comenzó su historia de amor con el padre de Wanda y Zaira.

“Me chamuyó de auto a auto. Venía de TV Pública. Me sedujo el chamuyo de coche a coche. Hablaba en los semáforos. Soy cero materialista. Me dio cigarrillos, golosinas”, explicó a Luis Ventura.

Al recordar cómo se produjo el encuentro, contó: “Me corrió todo Libertador. Terminamos en San Isidro, que me dijo que todo lo que quiere en su vida lo consigue. Me dijo: ‘Si no parás, te voy a seguir hasta la puerta de mi casa’. No estaba bueno que yo caiga a casa con un señor atrás. Me dijo: ‘Tomamos algo’. Hicimos eso en Libertador, en un lugar donde había mucha gente”.

Luego, dio detalles de aquel momento: “Él no se bajaba porque tenía miedo de que me escapara. Me dejó que bajara primera, nos sentamos en la vereda, tomamos una 7Up con limón y charlamos. No era la época del celular. Tenía 19 años. Me casé en seis meses, después de ese día”.