Qué dice el escrito que presentó Wanda Nara ante la Justicia

En medio de la repercusión que generó la denuncia de la China Suárez, también trascendió el contenido del documento mediante el cual Wanda designó a sus representantes legales para ejercer su defensa.

En el escrito, la empresaria dejó constancia de su presentación por derecho propio y de la elección de dos abogados para intervenir en el expediente. Se trata de Diego Storto y Elizabeth Nancy Lires, quienes quedaron designados para actuar de manera conjunta o indistinta. “Wanda Solange Nara, por derecho propio, me presento y respetuosamente digo que vengo a presentar y a designar como abogados defensores el doctor Diego Gustavo Storto y la doctora Elizabeth Nancy Lires para que ejerzan de manera conjunta e indistinta el derecho de defensa sobre mi persona”, decía el escrito.