Lejos de dar marcha atrás, Nora insistió con su postura y remarcó que los premios le pertenecen a su hija. “Un trofeo es personal”, lanzó, antes de sumar un dato que terminó de completar la escena: “No se lo devuelve”.

Wanda Nara presentó una nueva denuncia penal contra Mauro Icardi

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar y sumó una nueva presentación en los tribunales. En medio de los cruces que vienen protagonizando desde hace tiempo, trascendió que el futbolista habría recibido otra denuncia por un supuesto incumplimiento de sus responsabilidades alimentarias y por no abonar la cobertura médica de sus hijas.

La información se dio a conocer en Sálvese quien pueda (América TV), donde Pía Shaw reveló que mantuvo una comunicación con Diego Storto, representante legal de la empresaria, para interiorizarse sobre el nuevo reclamo. "La noticia de último momento, otra vez la tiene como protagonistas a Wanda Nara y a Mauro Icardi. Me comuniqué con el abogado Diego Storto y presentan nuevamente un incumplimiento por deberes de asistencia familiar. Una nueva denuncia para Mauro Icardi por la falta de pago de alimentos, por un año sin pagar la obra social y muchos meses sin pagar nada de alimentos", detalló la periodista al compartir los datos de la presentación.

Luego de escuchar el planteo, Yanina Latorre tomó la palabra y cuestionó la falta de cumplimiento de las obligaciones económicas, más allá de los conflictos personales que puedan existir entre Wanda e Icardi. "Y esto ya es penal, porque Storto es penalista, no es familia. Yo no sé cuándo va a terminar esto. Icardi quiere ver a las hijas, pero la cuota alimentaria la tenés que pagar sí o sí. Es un derecho adquirido y corresponde", expresó la conductora.

A su vez, Salwe aportó su mirada sobre el reclamo y aclaró que el dinero correspondiente a la cuota alimentaria no debe interpretarse como un beneficio para la conductora, sino como un recurso destinado a cubrir los gastos de las menores. "La plata no es para Wanda, es para las hijas en todo caso", remarcó.

En ese contexto, también surgió el debate sobre quién estaría afrontando actualmente los gastos de las chicas. Allí, desde el programa hicieron referencia a la situación económica de la empresaria y al esfuerzo que estaría realizando para hacerse cargo de las necesidades de sus hijas. "Y aparte se mantiene entre ambos. Y de hecho es millonaria, pero la está manteniendo sola", agregaron.