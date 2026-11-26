Por otro lado, la integrante de Nadie Dice Nada también salió al cruce de quienes consideran que para comprender la historia es necesario conocer el programa de streaming. Según explicó, cada personaje tiene su propio recorrido y los conflictos se desarrollan independientemente de lo que sucede en el ciclo original.

"La serie, independientemente si ves el programa o no, la tenés que entender. La podés seguir perfecta. No tiene nada que ver con el programa, somos personajes, cada uno tiene una historia, un conflicto, y como te dije, te puede gustar o no, independientemente de que veas el programa, de que te parezcamos que somos cinco boludos, pero la hicimos con mucho amor, y la realidad es que la mesa de Nadie Dice Nada, somos cinco artistas los que estamos ahí. Obviamente Nico quizás es el que menos tiene experiencia actoral, pero así y todo está contenido por un montón de actores que trabajan en la serie y por nosotros que somos actores", concluyó.

Qué dijo Ángel de Brito sobre Somos así, la serie de Nico Occhiato

El lanzamiento de Somos así, la ficción protagonizada por Nico Occhiato que desembarcó en Disney, despertó numerosos comentarios y generó repercusiones en el mundo del espectáculo. Entre quienes se sumaron a hablar de la producción estuvo Ángel de Brito, quien en su ciclo de streaming compartió sus impresiones después de haber comenzado a verla y lanzó una crítica con su habitual ironía.

Durante una conversación con el equipo de Bondi Live, el conductor de LAM contó que decidió darle una oportunidad a la propuesta, aunque su primera impresión estuvo lejos de ser entusiasta. Sin disimular su sorpresa, expresó: "Empecé a ver la serie de Nico Occhiato. ¡Dios mío!".

La reacción no pasó inadvertida para Romi Scalora, integrante del programa, quien pareció coincidir con la mirada del periodista, aunque prefirió no profundizar demasiado en su opinión. "No me atrevo a decirte nada", comentó.

Pero Ángel de Brito no se quedó únicamente con esa primera impresión y continuó contando cómo fue su experiencia frente a la pantalla. Incluso reconoció que, pese a sus reparos, terminó avanzando con los episodios y siguió la historia hasta el final. "¿Quién me mandó a entrar ahí? Me enganché y la seguí viendo. Me sacrifiqué", disparó con sarcasmo.

En medio del intercambio, Scalora aportó una comparación que sorprendió a sus compañeros y vinculó la experiencia de mirar la ficción con una película protagonizada por Carolina Pampita Ardohain. "Es como la película de Pampita, la empecé a ver y no la pude dejar de ver".

Más adelante, el periodista fue todavía más directo al explicar cuál había sido el principal problema que encontró en la propuesta de Occhiato. Según su mirada, la historia no lograba mantener el interés a medida que avanzaban los capítulos. "No pasa nada. Vas viendo, vas viendo y no pasa nada".

Por su parte, otro de los integrantes de la mesa contó que no llegó a completar la serie y que decidió dejarla a mitad de camino, a pesar de las recomendaciones positivas que había encontrado antes de comenzar. "Yo no la vi toda, la abandoné por suerte, pero la empecé a mirar porque vi mucha gente que decía que era una sorpresa y que estaba muy bien".

De todas formas, en medio de sus cuestionamientos, De Brito también tuvo palabras de reconocimiento para el aspecto técnico de la ficción. Así, distinguió sus críticas al desarrollo de la historia del trabajo de realización y producción que hay detrás de la propuesta. "Ya lo creo. Está muy bien hecha, muy bien realizada", concluyó.