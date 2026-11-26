Pese al distanciamiento entre las hermanas, Sandra destacó la trayectoria de María Fernanda. "Lo único que pienso es que tiene una carrera brillante, logró casi todo". Y recordó un gesto de Casán que explica por qué le cuesta creer en la pelea: "Moria la puso en su serie de su mejor amiga. Por eso, ahí te digo que no sé si está hecho a propósito".

Qué pasó entre Sandra y María Fernanda Callejón

El distanciamiento entre Sandra y María Fernanda Callejón se hizo público en 2023, después de que Sandra saludara a Ricky Diotto por el Día del Padre, en medio de la separación y de la denuncia por violencia de género que había presentado su hermana. María Fernanda dijo que se sintió traicionada por la postura de Sandra. Por su parte, Sandra explicó que mantenía el contacto con su excuñado para poder hablar con su sobrina cuando estaba con él y que prefería que la Justicia resolviera el conflicto.

En febrero de 2024, Sandra contó que se habían bloqueado, aunque recordó que el año anterior habían compartido una temporada en la que se habían llevado bien. En enero de 2026, María Fernanda dijo que llevaba dos años sin contacto con su hermana y expuso otra diferencia familiar: cuestionó que su padre viviera en un geriátrico y aseguró que solo podía hablar con él por videollamada. Sandra rechazó esa versión en Intrusos y sostuvo que su hermana podía visitarlo. En esa misma entrevista contó que había pedido una medida perimetral para ponerle un freno al conflicto.