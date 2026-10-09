Nora Colosimo fue lapidaria con Elba Marcovecchio y aseguró que engaña a Mauro Icardi: "Le miente con..."

El enfrentamiento dejó expuestas las diferencias entre ambas sobre el futuro de las niñas y la estrategia legal que debería seguirse. Mientras Nora defiende que permanezcan junto a Wanda, la representación de Icardi sostiene otra postura en el marco de los procedimientos judiciales que continúan abiertos.

Cómo fue el cruce de Elba Marcovecchio y Nora Colosimo

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo este jueves 8 de octubre, cuando Nora Colosimo, madre de la empresaria, y Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, protagonizaron un tenso cruce en LAM (América TV) por la situación de las dos hijas de la expareja.

El enfrentamiento comenzó cuando Colosimo cuestionó la estrategia de Marcovecchio y de su colega Lara Piro, al considerar que buscan alejar a las niñas de su madre. “Lo que a mí me cae muy mal de su parte y de su colega (Lara Piro), que trabaja con usted, es que dos mujeres estén luchando por quitarle los hijos a una madre y dárselos a un padre que no tiene ni trabajo ni domicilio”.

Además, puso en duda las condiciones de Icardi para hacerse cargo de sus hijas y cuestionó su situación laboral y su residencia en Turquía. “Él no tiene domicilio en Estambul, él es argentino, está viviendo en Argentina. Está desocupado, muy a mi pesar y al de todos”, sostuvo.

Luego, volvió a apuntar directamente contra la letrada por su participación en el conflicto familiar. “Y usted lucha por sacarle las niñas a una madre. No tengo más nada para decir, doctora”.

Marcovecchio no dejó pasar las acusaciones y respondió con dureza: “Bueno, está bien, yo no voy a discutir con una mamá que tiene que cubrir, amparar y hasta mentir por su hija”, lanzó, en referencia a Wanda.

Lejos de dar por terminado el intercambio, Colosimo insistió en su postura: “Los niños deben estar con la mamá”, remarcó. Luego, volvió a cuestionar a la abogada por su estrategia judicial: “Responda por qué usted lucha por quitarle dos nenas a su mamá”, reclamó.

La letrada, por su parte, se negó a darle explicaciones directamente a la madre de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). “Yo no tengo por qué responderle a usted nada. Que le responda la abogada de su hija”, retrucó.

Finalmente, Nora defendió su derecho a intervenir en la discusión por el vínculo que la une con Wanda y sus nietas: “Está hablando de mi hija y de mis nietas, tengo derecho”.