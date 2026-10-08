Nora Colosimo y Elba Marcovecchio se cruzaron sin filtro por las hijas de Wanda Nara: "Un padre que no..."

Las acusaciones no pasaron inadvertidas para la abogada, que decidió responder con una frase dirigida a la madre de Wanda y que dejó en evidencia el clima de confrontación. “Bueno, está bien, yo no voy a discutir con una mamá que tiene que cubrir, amparar y hasta mentir por su hija”, retrucó Elba, en una clara alusión a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Colosimo insistió entonces en su postura y defendió que las niñas permanezcan junto a su madre. “Los niños deben estar con la mamá”, remarcó. Acto seguido, volvió a interpelar a la letrada para que explicara su participación en el proceso judicial: “Responda por qué usted lucha por quitarle dos nenas a su mamá”, reclamó.

Sin intención de continuar el intercambio con Nora, Marcovecchio marcó distancia y sostuvo que no tenía por qué darle explicaciones directamente a ella. “Yo no tengo por qué responderle a usted nada. Que le responda la abogada de su hija”, retrucó.

Pero Colosimo no dejó pasar esa respuesta y cerró el cruce con una última defensa de su lugar en el conflicto, al considerar que la disputa también la involucra de manera directa por su vínculo familiar con Wanda y sus nietas: “Está hablando de mi hija y de mis nietas, tengo derecho”.

Cuál fue la aclaración que hizo Ana Rosenfeld tras el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras confirmar públicamente que su divorcio con Wanda Nara quedó formalmente resuelto y manifestar su satisfacción en las redes sociales, Mauro Icardi generó una fuerte repercusión. En ese contexto, Ana Rosenfeld, abogada de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), salió a aclarar varios aspectos vinculados al alcance real de la resolución judicial.

Luego de los mensajes compartidos por el delantero, comenzaron a multiplicarse distintas interpretaciones sobre lo que la Justicia había definido en el expediente. Frente a esa situación, la letrada recurrió a Instagram para brindar precisiones y desmentir algunas versiones que, según indicó, no reflejaban correctamente el contenido de la sentencia.

En ese marco, Rosenfeld confirmó que el divorcio ya fue decretado, aunque marcó diferencias con ciertas informaciones que empezaron a circular. "Ante las inexactas versiones que han difundido, aclaro: se ha dictado sentencia de divorcio de Wanda y Mauro", escribió.

Más adelante, la representante legal se refirió a uno de los planteos impulsados por Icardi durante el proceso judicial y aseguró que no obtuvo una respuesta favorable por parte del tribunal. "1) No se hizo lugar a la culpabilidad pedida por Icardi", detalló Rosenfeld.

A su vez, remarcó que tampoco prosperó otro de los reclamos presentados en la causa, vinculado al pedido de asistencia económica para Wanda Nara. "2) No se hizo lugar al pedido de pensión alimentaria para Wanda", señaló.

Entre los puntos que consideró más importantes, la abogada hizo referencia a la situación de las hijas que la expareja tiene en común. Según explicó, la Justicia italiana determinó que no le corresponde intervenir en cuestiones relacionadas con las menores. "3) Resolvió que no le corresponde a la Justicia italiana decidir sobre custodia, residencia y alimentos de las menores", sostuvo la abogada.

Por último, Rosenfeld también salió al cruce de otra versión que había tomado fuerza en las últimas horas y negó que el fallo dispusiera un eventual traslado de las niñas a Turquía junto a Icardi. "Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía", remarcó la letrada.