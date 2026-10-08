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El llamativo posteo de Wanda Nara, en medio del revuelo por la sentencia de divorcio de Mauro Icardi

Wanda Nara compartió un curioso video en sus redes luego de conocerse la sentencia de divorcio de Mauro Icardi.

8 oct 2026, 18:08
El llamativo posteo de Wanda Nara, en medio del revuelo por la sentencia de divorcio de Mauro Icardi

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El llamativo posteo de Wanda Nara, en medio del revuelo por la sentencia de divorcio de Mauro Icardi

Wanda Nara compartió un posteo que no pasó inadvertido en medio del revuelo por la sentencia de divorcio de Mauro Icardi en Italia. La mediática eligió mostrar un costado estrictamente laboral y publicó un video de backstage del junket de prensa de su película, ¿Querés ser mi hijo?.

La publicación llegó en las mismas horas en que en los medios se analizaban los detalles del fallo del Tribunal de Milán, que declaró disuelto el matrimonio.

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Mientras el futbolista celebraba la resolución en sus redes con un comunicado propio, Wanda optó por no referirse -por el momento- al tema y mostrar su trabajo.

El mensaje resulta sugestivo por el momento elegido: hablar de un proyecto profesional en plena repercusión por una sentencia que incluye puntos económicos y familiares sensibles para ella. La conductora no hizo ninguna mención directa al divorcio ni a las declaraciones de Icardi.

El video muestra momentos previos y posteriores a las entrevistas que dio para promocionar la película, un trabajo al que se dedicó en el último tiempo en paralelo a su rol en MasterChef Celebrity. De esta manera, la empresaria priorizó su agenda laboral en un contexto de mucha exposición.

Hasta el momento, Wanda no se expresó públicamente sobre el contenido de la sentencia y dejó que sea su entorno legal el que salga a ordenar la información que circuló en las últimas horas.

Qué aclaró Ana Rosenfeld sobre la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Quien sí habló fue Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara en la Argentina, que a través de sus historias de Instagram salió a desmentir lo que consideró versiones inexactas: "Se ha dictado sentencia de divorcio de Wanda y Mauro", confirmó, y detalló tres puntos clave del fallo.

Según la letrada, la Justicia italiana no hizo lugar a la culpabilidad pedida por Icardi y tampoco al pedido de pensión alimentaria para Wanda. Además, remarcó que el tribunal resolvió que no le corresponde decidir sobre la custodia, la residencia y los alimentos de las menores. Y cerró con una aclaración contundente: "Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía".

     

 

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