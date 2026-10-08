La China Suárez festejó el divorcio de Mauro Icardi con un sugerente mensaje

Cómo anunció Mauro Icardi su divorcio de Wanda Nara

Mauro Icardi sorprendió este jueves al comunicar que la Justicia italiana emitió la sentencia que pone fin a su matrimonio con Wanda Nara. Mediante un escrito fechado el 8 de octubre y titulado “Sentencia de divorcio oficial”, el delantero expuso su interpretación del fallo judicial y cerró el mensaje con una expresión de festejo: “Hay motivos para brindar”.

“El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio”, expresó al comienzo de la publicación. Acto seguido, sostuvo que la resolución también descartó los reclamos económicos que había impulsado su exesposa en el marco del proceso.

De acuerdo con lo explicado por Icardi, la Justicia rechazó la solicitud de manutención conyugal, un planteo que, según afirmó, ascendía a 250.000 euros mensuales. “La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, sostuvo.

Además, el futbolista señaló que tampoco prosperó el pedido de pensión por divorcio y detalló cuáles fueron, según indicó en su comunicado, los fundamentos que llevaron al tribunal a resolver en ese sentido.

Uno de los ejes más relevantes de su descargo estuvo vinculado con la trayectoria laboral de Wanda durante los años que compartieron como matrimonio. Según relató el jugador, los jueces entendieron que no quedó acreditado que la conductora hubiera relegado su desarrollo profesional en beneficio de la vida familiar.

“El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”, escribió.

Para reforzar esa postura, Icardi compartió un extracto en italiano que identificó como parte de la sentencia. En ese tramo, se afirma que no habría pruebas suficientes para sostener el supuesto sacrificio profesional mencionado y se relaciona la exposición pública alcanzada por Nara en Italia con su matrimonio con el delantero.

Asimismo, el futbolista aseguró que el fallo establece que Wanda deberá reintegrarle dos tercios de las costas generadas por el litigio.

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, manifestó. También explicó por qué decidió llevar adelante el trámite de divorcio en Italia: “Que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”. Aunque confirmó la disolución legal del vínculo, aclaró que todavía permanece vigente otra causa vinculada a cuestiones patrimoniales.

“La sentencia también hace referencia al otro proceso que continúa en Milán, donde solicito la nulidad de la transferencia de inmuebles de mi patrimonio y que sean restituidos. Ese reclamo sigue su curso”, detalló.

En la misma línea, remarcó que la negativa a otorgar una pensión compensatoria respondió al análisis integral de las condiciones exigidas para acceder a ese beneficio y no exclusivamente a los bienes que, según sostuvo, quedaron en poder de Wanda.

El comunicado concluyó con una frase que dejó en claro el tono elegido para anunciar la resolución judicial: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”. Debajo, acompañado por un emoji de copas, añadió una última reflexión de celebración: “Hay motivos para brindar”.