Preocupa la salud de Jorge Lanata: "Desde el sábado está sedado e intubado"

“Voy a ser cuidadosa con mis palabras. Además, no soy médica y no hay parte oficial. El sábado tuvo un episodio respiratorio muy feo, realmente muy feo. Lo intubaron y desde el sábado a hoy él está sedado y está intubado. Una sola vez le trataron de bajar la sedación, de empezar a extubar y no pudieron”, detalló y reveló que “Todos los días dicen ‘mañana vamos a ver cómo está’”.

Asimismo, hizo saber que “Preocupa su estado, obviamente. Hoy por hoy sigue intubado. Mañana (por hoy sábado) van a ser más de siete días de este episodio. Hay mucha preocupación y por eso hay tanto silencio. Mucha gente también me está preguntando y como él es periodista, entiendo que ha contado de otros, me parece que es honesto contar como está él”.

“Pregunté si era un estado muy de gravedad, me dijeron que no, pero como están preocupados y viene ya con estos episodios hace un tiempo, no quieren despertarlo y extubarlo hasta que realmente lo vean muy óptimamente bien. Por eso prefieren tenerlo sedado e intubado”, sumó Yanina.

Hacia el final, la conductora interina de LAM confió que la esposa del periodista está dedicada de llena al cuidado del periodista. “Me imagino que hay mucha preocupación en la familia. Ellos no están contestando, cuesta mucho. Elbita es mi abogada y justo esta semana tenemos que presentar unos escritos. No está, no está laburando. Yo hablé todo el tiempo con el socio de ella, Patricio, porque tenía que firmar papeles de los 49 mil millones de juicios que tengo”, explicó fiel a su estilo verborrágico.

“Lo cierto es que ojalá se reponga. De todo corazón, lo amo a Jorge. Lo adoro. A mí me enseñó todo lo que hago en radio y ojalá se recupere pronto por él y por toda su familia. Es un tipo joven, tiene mucha vida por delante y ojalá pueda estar bien porque él quiere seguir estando bien”, concluyó.

Jorge Lanata sufrió una descompensación y fue internado de urgencia

El viernes 14 de junio el periodista Jorge Lanata fue internado de urgencia en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires tras un sufrir una inesperada complicación cuando acudió para realizarse estudios médicos.

“Esta mañana se fue a hacer una resonancia al Hospital Italiano, le tuvieron que poner anestesia, y se demoró más de lo que pensaban por un pequeño susto que pasaron, pero ya está todo en orden”, comunicó Marcela Tauro en Intrusos (América).

La misma periodista también aseguró que, tras ser estabilizado, Lanata permanece internado por una cuestión de precaución, pero que ya se encontraba en perfecto estado y que por este motivo, se ausentó a sus compromisos laborales.

"Tengo entendido que estaba programado, pero tuvo un pequeño sustito en el medio. Le deseamos lo mejor a Jorge. Ojalá esté bien el domingo, en la gran fiesta de los Martín Fierro de Radio", concluyó.

A su vez, de acuerdo con las palabras de Tauro, la esposa de Jorge, Elba Marcovecchio, habló en comunicación con el medio Teleshow e informó que el periodista "está bien".