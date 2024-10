Aterradora teoría sobre María y José, los papás de Loan

El giro más inquietante en la causa surgió cuando se comenzaron a ventilar teorías sobre la posible implicación o conocimiento previo de los padres de Loan sobre lo sucedido. Las dudas se amplifican porque algunos detalles importantes, como la documentación del niño, siguen sin ser esclarecidos.

Cuestionamientos previos a la madre y su impacto en el caso

María Noguera, la madre de Loan, ya había sido señalada anteriormente por Mónica Chirivin, abogada de Laudelina, otra persona vinculada a la causa. En su momento, Chirivin tenía la intención de cuestionar a la madre del menor en una declaración, pero por razones no aclaradas, se arrepintió y decidió no testificar. Este silencio ha despertado aún más sospechas y ha dejado interrogantes sin respuesta.

Cada una de estas omisiones es crucial para entender qué ocurrió con Loan. Sin embargo, el abogado Hanson ha denunciado que la investigación se está desviando, lo que podría estar complicando los avances necesarios para esclarecer los hechos.

“Se está perdiendo el norte en la investigación”

En declaraciones recientes a un medio radial, el Dr. Marcelo Hanson expresó su preocupación por la falta de claridad y de avances concretos en la búsqueda. “Uno no entiende. Hay personas que estuvieron presentes en el almuerzo donde supuestamente estuvo el nene, pero la defensa aún no ha podido interrogarlas. Algo tienen para decir, pero no lo hacen”, manifestó, haciendo referencia a Camila Núñez, prima del niño, como una de las posibles piezas clave para entender lo ocurrido.

El abogado también resaltó la necesidad de procesar con mayor precisión las declaraciones de todas las personas involucradas. Señaló que los padres de Loan hicieron afirmaciones ambiguas en los primeros días de la desaparición, lo que ha generado aún más sospechas: “En un primer momento, los padres decían que se hubieran agarrado con ellos. ¿Por qué decían eso? ¿Qué sabían? Luego hablaron de una posible venganza entre hermanos, pero nunca explicaron nada más”, expresó Hanson.

Los padres y el misterio de la documentación de Loan

Otro detalle inquietante que ha salido a la luz es la falta del DNI del niño. Según Hanson, la única copia disponible es una certificación policial, y aunque se ha solicitado a la familia que entregue el documento oficial, este nunca fue presentado. “Ya pasaron cuatro meses y todavía no lo acercaron. Nadie lo notó antes, lo que puede ser una negligencia, pero también podría indicar algo más serio”, advirtió el abogado. “Si la familia tiene el DNI, deberían aportarlo de inmediato, porque ese documento es fundamental en la causa.”

La importancia de procesar cada pista en la investigación

A medida que la causa avanza lentamente, cada detalle cuenta para procesar la verdad detrás de la desaparición de Loan Danilo Peña. Sin embargo, la falta de interrogatorios a personas clave y las inconsistencias en las declaraciones de los padres dificultan el esclarecimiento de los hechos. La preocupación del abogado Hanson refleja un problema mayor: la posible desviación de la investigación hacia caminos poco claros.

Es fundamental que las autoridades procesen de manera exhaustiva todas las pistas disponibles para evitar errores y esclarecer qué sucedió con el niño. Loan sigue desaparecido, y cada día que pasa sin avances concretos es un día más de angustia para quienes buscan justicia.