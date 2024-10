Las fotos del cuerpo de Liam Payne que publicó TMZ y debieron eliminar.

La notica del dramático deceso de Liam en Buenos Aires recorrió el mundo. El sitio estadounidense TMZ fue uno de los primeros en relatar lo ocurrido. En la crónica incluyeron fotos del cadáver del cantante en el deck interno del hotel.

El portal difundió imágenes en las cuales se podían ver partes del cuerpo del ex One Direction y se podían observar algunos de sus tatuajes.

"TMZ obtuvo una foto que muestra el cuerpo de Liam en una terraza de madera en el hotel con mesas y sillas cerca. No estamos mostrando el cuerpo entero, pero es posible apreciar claramente sus tatuajes: un reloj en su antebrazo izquierdo y un escorpión en su abdomen”, decía el artículo.

La publicación de esas fotos despertaron duras críticas por parte de los usuarios y de la prensa extrajera. Por esa razón, TMZ decidió eliminar ese material de la nota y reemplazaron ese fragmento por lo siguiente: "TMZ ha visto una foto que muestra el cuerpo de Liam Payne en la terraza del hotel con mesas y sillas cerca. Se pueden ver claramente sus tatuajes (un reloj en su antebrazo izquierdo y un escorpión en su abdomen), lo que nos ayudó a confirmar los primeros informes de los testigos”.

En su cuenta de Twitter, Fede Bongiorno compartió una captura del mensaje que inicialmente había publicado ese portal, que fue fuertemente cuestionado en las redes.

Se conoció la identidad de las misteriosas mujeres que estuvieron con Liam Payne antes de su muerte

Anoche, horas después de conocerse la muerte de Liam Payne tras arrojarse de la habitación del hotel Casa Sur, se conocieron datos de lo que hizo el artista antes de su fallecimiento.

Una versión indicaba que el ex One Direction había estado con dos acompañantes sexuales, que habían tenido una discusión con él porque no quería pagar por los servicios brindados.

Este jueves en Mañanísima (Ciudad Magazine), la periodista Mercedes Ninci confirmó que Liam estuvo con dos chicas en su habitación horas antes de arrojarse del balcón. "Confirmado. Liam estuvo con dos mujeres en su habitación, donde hubo acceso a drogas", precisó.

La columnista dio a conocer quiénes eran esas mujeres. "Una de las chicas se llama Aldana, tiene 31 años y vive en Talar de Pacheco. La otra chicas se llama Lucila, tiene 27 años, y vive en Isidro Casanova", agregó.

Ninci dio a conocer que el fiscal ya les tomó declaración para esclarecer el caso. "Aldana declaró anoche ante el fiscal y recién acaba de terminar de declarar Lucila. Contaron cómo fueron los últimos minutos del cantante", informó.