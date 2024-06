Cómo evoluciona la salud de Jorge Lanata tras haber quedado internado y cuándo le dan el alta

Pasadas unas horas, por la noche Yanina Latorre, muy amiga del conductor de PPT, terminó de llevar tranquilidad al detallar en LAM exactamente lo que ocurrió: "Hoy a la mañana tenía un procedimiento, un estudio con anestesia programado, por eso Elbita faltaba a trabajar y él también. En el medio del procedimiento se complicó con esta anestesia. Le dio un paro, un paro corto del que salió muy rápido".

Yanina Latorre, Jorge Lanata, Pepe y Fede - captura LAM.jpg

Asimismo agregó sobre la salud de Lanata que “hasta este momento no se volvió a repetir y está absolutamente estable, descansando, consciente y bien. Se supone que si pasa la noche como viene pasando el día mañana (por hoy) volvería a su casa y le daría la posibilidad de ir al Martín Fierro de radio en el que está ternado”.

Además, en consonancia con esta información, Latorre confió sobre la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio de este domingo que el conductor de Lanata sin filtro (Mitre) está "ilusionado", ya que "se habla de que podría llegar a ganar el oro".

Embed

Tensión entre Marina Calabró y Jorge Lanata: enojo, escándalo y ¿renuncia?

A comienzos de este mes de junio en Intrusos (Intrusos), Pampito dio a conocer que hay cortocircuitos entre Marina Calabró y Jorge Lanata al aire en Lanata sin filtro, el programa del reconocido periodista en Radio Mitre.

"¿Qué está pasando entre Marina Calabró y Jorge Lanata? Desde hace meses que el programa está durando una hora menos y las columnas también están durando menos, la que más sufrió el recorte es la columna de Marina Calabró", planteó el periodista.

"Ella hacía un show dentro del programa. Está durando cada vez menos. Pasó de 45 minutos a durar 15. Hoy duró 12 minutos. Marina no lo está pudiendo caretear al aire", agregó.

Marina Calabro Jorge Lanata.jpg

Pampito indicó que en Mitre no vieron con buenos ojos la incorporación de la columnista a una emisora de la competencia. "Marina desde que está en El Observador no gustó tanto en Radio Mitre", señaló.

Karina Iavícoli acotó que Marina quiso irse del programa de Lanata. "Ella renunció y volvió sobre sus pasos", añadió. "Cuando le acortan la columna, ella renuncia y logran convencerla para que no se vaya", precisó su compañero.

Por último, Marcela Tauro reveló que, cuando eso sucedió, ella habló con Marina y le dijo que no se tenía que ir. "Yo hablé con ella y fui una de las que le aconsejamos que no se tiene que ir. Me parece ingrato lo que le están haciendo. Cuando Lanata estuvo mal de salud, ella cubrió mucho el espacio", sostuvo.