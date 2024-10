Quién fue la última participante eliminada de Bake Off Famosos

El chef francés comenzó despidiendo Homs y expresó que “es una persona que trajo seriedad, prolijidad, compromiso y amor por la pastelería”.

“Disciplina, detalles, obsesión por la belleza estética. Vos cumplís con todas y nos juega en contra llevar eso a cabo cuando las cosas no salen bien. Eso no quita que sos una excelente pastelera y tu trayectoria en Bake Off. Por un detalle que te deja afuera no tenés que tirar lo que construiste. Dedicate a esto que te sale bien”, le dijo Betular a la modelo.

Por su parte, Maru manifestó que en un eventual repechaje “tiene que volver como una lady”. Acto seguido, habló Homs y dijo muy sensibilizada: “Me confundí y lo acepto. Tengo mucho para mejorar todavía. Haber estado acá es un lujo que nunca en la vida lo hubiese esperado”.

Y agregó: "De los errores se aprenden". “Estas lágrimas son un poco de tristeza, pero también de emoción por todos los que conocí acá”, cerró Camila.

Eliana Guercio terminó en el piso tras intentar hacer una pirueta y pasó un papelón en Bake Off Famosos

Este martes, en Bake Off Famosos (Telefe), Eliana Guercio quiso imitar a su compañero Damián De Santo e intentó hacer la vertical como él pero terminó haciendo un papelón.

"Damián hizo una vertical y yo que era la reina de la vertical en el barrio... yo tengo que hacer la mía, olvidate", comentó la participante en su entrevista individual.

"Hace 30 años que no la hago, pero yo hoy la voy a volver hacer", les dijo a sus compañeros en medio de un desafío. "No la hagas", le comentó uno de sus compañeros. "No, se va a romper algo. Eliana, no hagas nada te vas a romper las piernas", expresó Callejero Fino.

Guercio, entonces, se ubicó en un pasillo y trató de hacer la pirueta, pero se resbaló y terminó en el piso. "¿Estás loca?", le dijo Cami Homs cuando se acercó a ayudarla a levantarse

"Planchada en el piso, dale. No puedo volver a Lanús, qué van a decir en el barrio. De la mejor medialuna a la peor", sostuvo la participante decepcionada de su performance.