La acción de Thiago Medina que quebró en llanto a Daniela Celis: "Me enteré lo que hizo"

Esta imagen generó preocupación en redes sociales y muchos pensaron que se trataba de un fuerte conflicto de pareja. Sin embargo, fue un motivo de absoluta felicidad el que derivó en las lágrimas de la morocha.

A los minutos, Daniela Celis mostró un televisor que el propio Thiago compró con sus ahorros para regalárselos a sus seguidores de redes, en un gesto que la enterneció.

"No saben con qué me encontré", dijo en el video Pestañela mientras enfocaba la caja de la tele. "¿Qué es esto, Thiago?", le preguntó después al joven de González Catán.

"La tele, la compré, ¿no sabías? Para regalarle a mis seguidores...", dijo él con total simpleza mientras aparecía con el torso desnudo.

Este gesto emocionó a Daniela, quien marcó orgullosa del padre de sus hijas: "¿Entienden? Compró una tele con sus ahorros. El corazón más grande que conocí, te amo tanto", cerró conmovida.

daniela celis llanto por thiago.jpg

Daniela Celis reveló su mayor secreto para atraer la abundancia: "Soy un imán de dinero"

La ex Gran Hermano Daniela Celis dio a conocer sus consejos para atraer la abundancia y sorprendió a todos con una curiosa técnica. "Las personas tienen dinero, lo hacen un bollito y lo tiran en la cartera o lo guardan en un cajón. ¡Eso no se hace!", advirtió la novia de Thiago Medina.

Daniela contó que ella le da muchísima importancia al cuidado de cada billete. "Le hace pensar al dinero que no es importante. Si vos lo tenés ordenado... Parece una boludez, pero... carita con carita y organizado de una determinada manera entonces este piensa:‘Wow, cuánta importancia me das y cómo me cuidás. Entonces, voy a vos'”, siguió.

La ex GH recomendó a quienes solo usan billeteras virtuales tener un estricto control de gastos. "Bueno, entonces guardate los comprobantes, tenés en claro todos los gastos que ponés en tus notas o en una agenda. Tenés que cuidarlo”, agregó.

Al finalizar, la morocha comentó que hay personas que entierran monedas en macetas para desear prosperidad financiera. "Al enterarlas tenés que decir: '¡Soy un imán para el dinero!'", remató.