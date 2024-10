La dura respuesta de Elba Marcovecchio a los ataques de las hijas de Jorge Lanata: "Voy a..."

“Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes...”, continuó.

"No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge: 'Se van a matar por la plata'. Se quedó corto", disparó la letrada.

Y agregó: "Al menos yo jamás hubiera imaginado que para tal fin llegarían a pedir la deteminación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina. Sus actos hablan más por ellas".

En la última historia, en tanto, expresó:"Por respeto a Jorge elijo no hablar y solo me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza... siempre".

Elba Marcovecchio embistió con todo contra Sara Stewart Brown, la ex de Jorge Lanata: "Su único fin es..."

Sara Stewart Brown difundió un comunicado contundente, en el cual informó que solicitó revocar el poder que Jorge Lanata le otorgó a su mujer, la abogada Elba Marcovecchio.

En su comunicado, la madre de Lola Lanata contó que tiene un poder recíproco firmado por Jorge Lanata y que decidió ejecutar para torcer las intenciones de la jurista.

En DDM leyeron la respuesta de Elba ante esta acción en su contra. "Su comportamiento encierra una actitud de irrespeto de las decisión libres que ejerció Jorge, como por ejemplo casarse y otorgarme un poder para que dirija el barco en su ausencia", señaló.

"Lamento que se arrogue facultades que no le pertenecen, entre ellas: cuestionar los actos conservatorios del patrimonio de mi marido que me fuera confiado por ser su esposa, por el poder otorgado y por ser co-titular de su cuenta bancaria", agregó.

La abogada también se refirió a la suspensión de los empleados del periodista. "Ante la disminución del ingresos familiar procuré ajustar costosos para seguir pagando su opulenta cuota alimentaria en su integridad, sin siquiera reducirse conforme la reducción del ingreso", explicó.

En las últimas líneas de su carta documento, Elba apuntó fuerte contra Sara y su hija Lola Lanata. "Rechazo su revocación de poder cuyo único fin es económico", sentenció.