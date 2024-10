Por primera vez, Nenu López sorprendió al jurado del Cantando 2024: "Apuesto a esta pareja"

“Si bien Nenu no canta, cantó poquitito, y me parece que estuvo bastante bien para ella. Está bueno que hagas la coreografía, tuviste una intención de bailarina y eso estuvo bien hecho. Cuando es así, suma. Voy a dar un número de apoyo", dijo Flavio y le dio un 5 a la pareja.

Acto seguido, habló Milett Figueroa y sostuvo: “Me encantó la presentación, el vestuario, te viniste preciosa pero encantó porque sabe que su fuerte es el baile y eso es lo que está entregando. Propones cosas, eres divertida y eso es lo que a la gente le gusta. Lo estás haciendo bien, me gustó”.

“Un poco obedecieron a mi pedido de la otra gala, sos la peor cantante de este certamen entonces me parece que acotarla estuvo bien. Prefiero tres frases bien hechas al desastre que venía siendo. Apuesto a esta pareja, mi voto es de súper confianza”, finalizó Marcelo Polino con otro 5.

De esta forma, Nenu obtuvo un 13 como puntaje ya que sumó un punto más con la devolución del VAR y esto se transformó en el puntaje más alto para la participante hasta el momento.

Duro cruce entre Nenu López y Flavio Mendoza en el Cantando 2024: "Estás muy cocora"

Nenu López y su partenaire Nell Valenti cantaron en la segunda ronda del Cantando 2024 (América TV) y la performance no salió como esperaban.

La pareja interpretó Miénteme, de Tini y María Becerra y al exigente jurado no le gustó nada. Flavio Mendoza se lo hizo saber y tuvo un picante cruce con la bailarina.

"Creo que tienen que exagerar para que...", comenzó diciendo Mendoza. Inmediatamente, Nenu lo frenó y le dijo: "No. El show pasado exageré y justamente me criticaron eso".

"Bueno, no nos gustó", le respondió el bailarín. "Pero entonces pónganse de acuerdo", disparó Nenu. "No, no nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Nos gusta o no nos gusta, lo vemos o no lo vemos", le contestó.

Más adelante, Nenu le recriminó: "Sí, porque me hablaste de la puesta, me dijiste el otro día que bailé demasiado, que baile menos, ahora no bailé y me decís que baile más". "Tampoco bailaste demasiado, te moviste un poco sexy. La otra vez no bailaste, no hiciste una coreografía", sostuvo el jurado.

"Sí, hice una coreografía", siguió la rubia. "Bueno, no se notó", le dijo Flavio. "Bueno, habrá que verlo mejor", le contestó Nenu. Instantes después, Mendoza remarcó: "Igualmente, venís con una actitud medio cocora. Cantás horrible".

"Quiero su consejo sincero para poder aprender y el consejo cambia todo el tiempo, entonces yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa?", expresó López. "¿Qué es lo que cambiaste, amor? Sí seguís cantando horrible", le preguntó Flavio.

"Sí, no es un programa de canto. Te lo debería haber avisado la producción", lanzó Nenu. "Creo que estás muy cocora, tenés que bajar un poquitito. Lamentablemente también el puntaje tiene que ver con esto", le respondió Mendoza. "Sí, sí, no me importa", le contestó la participante.

"¿No te importa?", quiso saber Flavio, quien la puntuó con uno 1. "Empezá a mejorar la actitud", cerró Flavio.