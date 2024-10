Horas antes de su muerte: filtran la última foto de Liam Payne con vida

Carola Gauna compartió en TikTok la foto que se sacó con el ex One Direction, horas antes de su muerte."Estaba súper borracho y drogado", contó la fan. "Me sonrió y cantó. Se me pone la piel de gallina", detalló con tristeza.

El cantante estaba acompañado por su novia y hace una semana fue visto en el show de Niall Horan (su excompañero de banda) en el Movistar Arena.

El SAME constató su deceso con un comunicado: "El músico británico Liam James Payne compositor y guitarrista, ex miembro de la banda One Direction falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo. En horas de la tarde personal policial de la Comisaria 14B fue fue dirigido al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

El cantante había llegado al país a principios de mes para acudir al show de otro excompañero de banda, Niall Horan, el 2 de octubre en el Movistar Arena. Hoy fue hallado sin vida en el hotel Casa Sur donde se hospedaba, en el barrio porteño de Palermo.

El cantante británico, Liam Payne, conocido por integrar la exitosa banda One Direction, murió luego de caer de un tercer piso del Hotel Casa Sur, donde se encontraba alojado en el barrio de Palermo.

El hecho ocurrió esta tarde y fue registrado tras un llamado al 911, que hizo que la policía se acerque al lugar. Luego llegaron los médicos del SAME, que constataron que el cuerpo se encontraba sin vida.

“A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Sur. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”, informó el director del SAME, Alberto Crescenti.

Hasta el momento, la policía está investigando si se trató de un accidente o si el episodio ocurrió tras la decisión del cantante de quitarse la vida.

Liam formó parte de One Direction desde el año 2010, cuando se hicieron famosos por su participación en el programa The X Factor, hasta el 2016 cuando decidieron poner una pausa al grupo.