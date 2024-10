Elba Marcovecchio embistió con todo contra Sara Stewart Brown, la ex de Jorge Lanata: "Su único fin es..."

En DDM leyeron la respuesta de Elba ante esta acción en su contra. "Su comportamiento encierra una actitud de irrespeto de las decisión libres que ejerció Jorge, como por ejemplo casarse y otorgarme un poder para que dirija el barco en su ausencia", señaló.

"Lamento que se arrogue facultades que no le pertenecen, entre ellas: cuestionar los actos conservatorios del patrimonio de mi marido que me fuera confiado por ser su esposa, por el poder otorgado y por ser co-titular de su cuenta bancaria", agregó.

La abogada también se refirió a la suspensión de los empleados del periodista. "Ante la disminución del ingresos familiar procuré ajustar costosos para seguir pagando su opulenta cuota alimentaria en su integridad, sin siquiera reducirse conforme la reducción del ingreso", explicó.

En las últimas líneas de su carta documento, Elba apuntó fuerte contra Sara y su hija Lola Lanata. "Rechazo su revocación de poder cuyo único fin es económico", sentenció.

Incómoda reacción de Elba Marcovecchio ante la dura embestida judicial de Sara Stewart Brown, ex de Lanata

Jorge Lanata se encuentra internado en el Hospital Italiano y hay mucha preocupación por su cuadro clínico después de ser operado en los últimos días en distintas ocasiones.

Mientras su pronóstico continúa siendo reservado en terapia intensiva, su esposa Elba Marcovecchio habló al ingresar este jueves al Hospital para visitarlo.

"Jorge pasó la noche bien, que eso es muy importante porque el post es lo que a todos nos da un poco de temor", precisó la abogada.

Y contó que no discutió el miércoles en el hospital con Lola y Bárbara, hijas de su marido: "No me crucé nada con las chicas, no me crucé con nadie en ningún momento".

"Yo estoy angustiada porque es mi compañero. Es una terapia intensiva, es imposible no tener miedo", manifestó Elba Marcovecchio con total preocupación por la salud de su pareja.

Y remarcó: "Mi miedo es que es el hombre que amo y el que elegí para pasar mi vida". Y al ser consultada por el documento que presentó en la Justicia Sara Stewart Brown mediante un poder recíproco firmado con Lanata, Elba evitó referirse al tema y se despidió de los periodistas saludando rápidamente a todos e ingresando a la clínica.

