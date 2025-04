Qué famosa señalan como la futura novia de Javier Milei tras separarse de Yuyito González

Lo cierto es que tras el anuncio del final de relación entre Yuyito y Milei, en las redes sociales se instaló rápidamente el nombre de otra famosa que podría conquistar su corazón.

Y es de su círculo cercano ya que integra su mismo espacio político, La Libertad Avanza. Se trata de la legisladora Lilia Lemoine, a quien muchos usuarios en las redes señalan como la candidata ideal para conquistar el corazón del presidente.

Incluso a inicios de abril, entrevista en Blender, Lemoine fue consultada directamente por el shippeo con Milei, y ella dejó en claro lo que piensa de él como hombre.

"Te shippean muchísimo con Javier en Twitter diciendo que sos el verdadero amor de su vida, ¿qué pensás sobre eso?", le consultaron directamente.

A que Lilia confesó: “Más él el mío, que yo el de él. Pero bueno… eso sería lo lógico de pensar, no otra cosa”. Y agregó elogiándolo: “A ver, no todo pasa por el aspecto físico tampoco. Vos no lo conoces en el uno a uno, la gente lo adora a Javier".

lilia lemoine yuyito gonzalez.jpg

Se conocieron los detalles de la ruptura entre Yuyito González y Javier Milei: "Era muy densa"

En Sálvese quien pueda, América Tv, la conductora Yanina Latorre y la panelista Majo Martino dieron nuevos detalles de la separación de Yuyito González y Javier Milei.

"Yo dije en diciembre que ella (Yuyito) tenía el boleto picado. Me lo dijo alguien del entorno de Milei. Hoy volví a hablar con esa fuente y me dio más data. Ellos se iban a mudar juntos, ella lo había anunciado para enero y nunca ocurrió", comenzó diciendo la presentadora.

"Él ya tenía en diciembre decidido que la iba a dejar. Se ve que los políticos tienen otros tiempos o esperan los momentos", siguió y remarcó: "No solo era Karina Milei la que no quería que ella esté con él, Milei empezó a decir que no lo cuidaba institucionalmente, lo expuso mucho".

Luego, Majo contó sobre la ruptura: "Hablé con alguien no del riñón sino del corazón del Presidente. Veía a una mujer re enamorada de verdad. Lo queme dicen es que se separaron hace meses. La estiraron. Javier la consideraba muy densa, porque él no quería quilombos".

"Javier siempre ponía terceros para no estar a solas con ella. La quiere mucho, pero la relación no iba más. Él es un caballero, jamás va a hablar mal de una mujer con la que estuvo", detalló Martino.

Y sumó sobre la Secretaria General de la Presidencia: "Es imposible ser Primera dama después de ver el rol que ocupa la hermana. Es una espanta novias, por Karina Milei".