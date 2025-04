Lucas Benvenuto rompió el silencio tras la grave denuncia de Viviana Canosa: "Es hora de..."

"Para la sociedad no existe la prescripción. ¿El ego dañado de una actriz/periodista desinformando vale más que una verdad que pesa y duele? ¿Vale más que los derechos vulnerados de las infancias?", comenzó el texto.

"Entiendo que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero también entiendo como usan estas cosas para tapar las cagadas que se mandan sus allegados", continuó.

Y remarcó: "No se usa el dolor banalizado para tapar cagadas ajenas. Yo aprendí a curar mis heridas en silencio... ¿Pero qué hacemos con el resto que los están escuchando ? ¿Ustedes son conscientes del daño que están ocasionando? Entiendo también que en el piso de arriba se ponen muy nerviosos cuando se tocan estos temas… Y qué bien que hacen".

"Acá nadie pidió ser abusado, acá existen adultos responsables que deben pagar socialmente y en la Justicia la vulneración de abusar de menores de edad. Eso es un verdadero loco", comentó Lucas Benvenuto.

"'Eran otras épocas' 'Le dio amor' 'A él le gustaba' 'Cumplió el rol que los padres no supieron darle' Estos son algunos de los comentarios que me hicieron profesionales del medio supuestamente... Cuando cedía para darles entrevistas", siguió.

Luego apuntó: "Fueron muy pocos los que realmente empatizaron con estas causas y créanme que los sobrevivientes no nos olvidamos. Eso es un loco gente!!! Querer normalizar la pedofilia porque no te conviene que se sepa tanto... Mientras haya periodistas, famosos , etc. aprovechándose de estos temas".

"Desinformando, banalizando y normalizando los abusos... Siempre va a estar un sobreviviente para cagarles la jugada. Con estos temas no se jode. Lo que dicen no saber, ya lo saben. ¡Es hora de que actúen!", cerró firme Benvenuto.

Adrián Suar rompió el silencio sobre la denuncia de Viviana Canosa y el escándalo con El Trece: "A veces..."

Adrián Suar habló en una nota con A la Tarde, América Tv, y se refirió por primera vez al escándalo que se generó tras la denuncia que presentó Viviana Canosa por presunta trata de personas.

“La denuncia es una denuncia que hace Viviana, es una persona adulta, mayor de edad, esas cosas no las puedo manejar yo. Ella hizo una denuncia y veremos qué dice la Justicia. La verdad que no me puedo hacer responsable de algo que hace Viviana", sostuvo en primer lugar.

Por otro lado, respondió a quienes lo responsabilizaron por no poner un freno a las actitudes de Viviana y expresó: “Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla del Trece, pero si también me gusta una pantalla tranquila".

"No soy de agredir a nadie, a veces se me desmadran las cosas y trato de ir de nuevo y volver al eje de lo que siempre fue la pantalla. A veces lo logro más, a veces lo logro menos, como todo en esta bendita televisión argentina”, agregó Suar.

Además, de forma sorpresiva, reconoció: “Todos a veces nos mandamos a penitencia, decimos acá estuvimos mal, le pasa a América, a veces al Trece, nos pasa a todos y está bien".

"Fui y hablé con Viviana de puertas para adentro lo que yo quiero para la pantalla del Trece. Ella lo entendió perfectamente, espero que sea así, y podamos convivir civilizadamente”, finalizó sin dar detalles de lo que la charla.