La explosiva reacción de L-Gante luego de que Wanda Nara asegurase que ella dejó al cantante

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. Lo dejé yo. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña. De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, fueron las palabras de Wanda al programa de Ángel de Brito recogidas por el resto de los programas de la tv y portales de la farándula.