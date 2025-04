L-Gante sorprendió con una terrible frase contra Wanda Nara tras confirmar la separación

Así, después de contar que tras ciertos controles médicos actualmente sigue una dieta especial, Elián Valenzuela confirmó su separación de Nara. “Nos separamos y no hablamos más”, disparó sin filtro alguno.

Embed

Al mismo tiempo, confió que la última conversación que mantuvo con la mediática fue hace unos días para pedirle unas pastillas para dormir que habían quedado en su casa, y sobre las declaraciones de Wanda asegurando que ella fue quien terminó la relación, L-Gante fue contundente.

“Vi que habló, no escuché qué dijo pero vi algunos textos. Hay algunas mujeres a las que siempre les gusta caer bien paradas. Wanda siempre cae bien parada”, disparó picante al tiempo que dejó en claro: “Yo estoy tranquilo y sé que es una decisión que fue de parte de los dos. No nos lamentamos. Ya no estoy enamorado de ella”.

En tanto, a pesar de su desenamoramiento, el cantante urbano dejó en claro que está todo bien con la ex de Icardi. “No tengo nada malo para decir”, concluyó tajante.

Noticia en desarrollo.