Se filtró la secreta e impensada relación entre la China Suárez y un ex de Zaira Nara

De acuerdo a la instagramer, el ida y vuelta subido de tono entre Suárez y Von Plessen habría sido contemporáneo al encuentro de Eugenia con el futbolista en el hotel de París que desató el Wandagate, allá por septiembre de 2021.

“En esas conversaciones donde se ha charlado un poco también sobre Mauro, habrían habido como charlitas de esas, viste, que le tirás un guiño. Como que estás entendiendo que hay una intención diferente a la de la buena onda”, dejó entrever Pochi.

De esta manera, la instagramer que gracias al Wandagate terminó ganándose un lugar en la pantalla chica reveló que “la China le habría tirado onda” al padre de los hijos de la menor de las Nara, motivo por el cual "Zaira también la tiene cruzada”.

Julieta Poggio habló de más y reveló que Marcos Ginocchio y la China Suárez tuvieron un romance

En El Ejército de la mañana, el programa de streaming de Bondi Live, Julieta Poggio se refirió al vínculo que tuvo con Marcos Ginocchio y reveló si la China Suárez salió con el ganador de Gran Hermano al mismo tiempo que ella.

"Estaba medio enamorada", comenzó diciendo la actriz en el recorte. "¿De Marcos?", le consultó Pepe Ochoa. "Sí, estaba mal con todo", le dijo y siguió con su respuesta.

"¿Vos no cruzaste fechas con la China?", quiso saber el panelista de LAM (América TV)."No, no, cero", negó Poggio. "Mucha gente especulaba en su momento que la China le había robado a Marcos en el momento que estaba Juli", acotó Ochoa.

Luego, le preguntaron: "¿Por qué no despegó esa relación?". "Somos personas muy distintas. Hoy volvimos a tener la relación que siempre tuvimos adentro de la casa, y me pone contenta tener su amistad", aseguró.

"Yo también me comí un poco lo que fue 'Marculi' y me comí mi propia película, digamos. Era mucho", reflexionó la ex Gran Hermano.