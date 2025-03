La potente reacción de Luz al darse cuenta de la jugada de Catalina para sacarla de Gran Hermano 2024

Embed

Luz descubrió lo que hizo Cata y quedó en shock. “Chicos, fue Cata la de las fotos… No sé por qué, no lo sé. Pero sospecho. Nadie en tanto tiempo lo hizo. Llega ella y pasa esto. Me doy cuenta sola”, advirtió en una charla con Lucía y Tato.

La morocha tildó a su compañera de "atrevida" y remató: "Dijo ‘sí, me gustan las jodas, hacer cosas como para marcar a quién querían que se vaya o cosas así’".

Tras enterarse del gesto de Cata contra Luz, Tato armó un "muro" dedicado al "Tridente", con un cartel con su nombre, otro con el de Luciana Martínez, y un corazón.

Gala de eliminación en Gran Hermano 2024: qué participantes siguen en riesgo y quiénes se salvaron

En la primera parte de la gala de eliminación de Gran Hermano 2024(Telefe) de este domingo, cuatro participantes bajaron de placa y continúan en la casa más famosa del país.

Chiara Mancuso, Sandra Priore, Bati Larrivery, Katia 'La Tana' Fenocchio, Selva Pérez, Tato Algorta, Luz Tito, Lourdes Ciccarone, Lucía Patrone y Eugenia Ruiz fueron los jugadores que quedaron en placa negativa la semana pasada.

El conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que bajaba de placa Lucía. La novia de Lauty Gram pudo desarmar su valija al obtener el 1,1 por ciento de los votos.

Luego, el presentador volvió a entrar e informó que Tato y Selva seguían una semana más. Los uruguayos sacaron el 1,43 por ciento de los votos y el 1,54 por ciento, respectivamente.

Más adelante, le comunicó a Eugenia que podía desarmar la valija. La santiagueña obtuvo el 1,7 por ciento de los votos

Por lo tanto, Chiara, Sandra, Luz, Bati, Lourdes y La Tana siguen en riesgo y uno de ellos se irá el lunes por la noche de la competencia.