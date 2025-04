El fuerte enojo de Telefe con Wanda Nara que pone en peligro su continuidad en el canal: "De lo peor"

Lo cierto es que en el canal de las pelotas hay un fuerte enojo con Wanda Nara referido a una traición que sienten en el canal que la tiene contratada.

"A Wanda le dijeron expone lo que quieras de tus chats privados, la China, Mauro, pero 'con las cosas del canal no jodas'", informó Rodrigo Lussich sobre lo que le habrían advertido a la rubia.

Y Adrián Pallares comentó: "Hay como una presión de si va a conducir o no MasterChef". Y luego reveló otra razón del enojo en el canal de las pelotas con la conductora.

Embed

"Wanda va a muchos programas pero habría dos programas que son del canal que la tiene contratada, Telefe, uno es el de Verónica Lozano y otro el de Georgina Barbarossa, que dicen: ¿por qué no viene un día Wanda o sale por teléfono o nos manda un chat o algo?", explicó.

En esa línea, el conductor indicó: "Aparentemente en el programa de Georgina la tiene entre ceja y ceja a Pía Shaw. Sale en otros lugares y eso genera un poco de celos. Y en el de Lozano no tiene problemas con nadie pero tampoco sale, entonces en Telefe dicen: 'danos algo'"

Luego, Karina Iavícoli precisó de último momento que a esta hora está en duda el comienzo de Wanda Nara con MasterChef en Telefe por la "bronca" que hay con sus actitudes.

"Pendino (Guillermo), alto directivo de Telefe, ya no estaría contando con la simpatía que tenía hacia la persona de Wanda, no les gusta este conventillo y la manera que se está manejando", afirmó la panelista.

Y amplió: "Y ella habría extorsionado a alguna de las autoridades del canal con un chat porque MasterChef por ahora no saldría por decisión del directorio, están muy enojados. 'Es de lo peor', me ponen acá".

Además, Iavícoli contó de último momento que en el plano legal Wanda decidió remover este martes a sus abogadas Marcela De Leonardis y la doctora María Eugenia Sosa.

Embed

Benjamín Vicuña reaccionó con furia ante sus supuestas conversaciones privadas con Wanda Nara

Benjamín Vicuña enfrentó las declaraciones de Ana Rosenfeld donde contó que el actor mantenía contacto con Wanda Nara luego de que se conoció del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, que blanquearon ellos mismos en el verano.

“Tienen relación Vicuña con Wanda. Hablan y no es de ahora, sino de hace un tiempo. En el momento en el que las nenas estaban con Icardi, cuando también estaban ahí los chicos de Vicuña, Wanda quería conocer un poco más cómo se movía La China respecto al cuidado. Quería entender qué tipo de mamá era. Desde ahí hubo charlas diferentes entre ellos”, precisó la letrada en el programa de Viviana Canosa, ventilando la razón del supuesto contacto que mantenían el actor y la mediática.

Lo cierto es que estas palabras de Rosenfeld no cayeron para nada bien en Benjamín Vicuña, quien la desmintió rotundamente: “Son mentiras. No tengo ninguna relación con ella (por Wanda)", aclaró el chileno en diálogo con Puro Show, El Trece.

Y dejó en claro sobre el tema: “Primero, no es el momento porque estamos celebrando. Segundo, están mintiendo. Tercero, a Ana la conozco pero por otras razones y de hace muchísimo tiempo. No es real, no es cierto. Es al pedo y no sé cuál es la razón de todo esto”.

Vicuña comentó que mantuvo charlas con la abogada pero en otro momento de su vida y nada tiene que ver con eso que contó de su supuesto diálogo con la ex de Icardi.

“Ana me escribió por otra cosa en otro momento de mi vida. No es el momento de aclararlo, no me interesa. No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema”, finalizó el actor.