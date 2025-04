Así fue el ingreso de Paris, la nueva integrante de la casa de Gran Hermano 2024

"Los vecinos la llevaron a una veterinaria donde le hicieron las primeras curaciones y varios estudios. Apenas dos días más tarde, Paris dio a luz. Todos sus cachorritos encontraron rápidamente hogares llenos de amor que no dudaron en adoptarlos, pero Paris debió pasar un tiempo en la veterinaria curándose de las heridas. Por el matrato recibido perdió la visión de su ojo izquierdo", continuó el ojo que todo lo ve.

"Con ayuda médica profesional, paciencia y una gran cuota de cariño, Paris recuperó la salud. Hoy es una perrita sana, tranquila y cariñosa y a pesar de ser adulta mantiene intactas sus ganas de jugar y disfrutar de la compañía humana", remarcó el dueño de la casa.

Más tarde, Paris ingresó por la puerta principal de la casa más famosa del país mientras los jugadores la miraban desde el ventanal para no asustarla.

Una vez que el ojo que todo lo ve les dio la orden de salir al patio para saludar a la mascota, los participantes se acercaron de forma cuidadosa para recibirla. Lucía Patrone, una de las que tuvo más contacto con la galgo, quebró en llanto al verla.

Otro de los jugadores que quedó encantando con la llegada de Paris fue Juan Pablo De Vigili. El correntino tiene dos perritos y el ingreso del can fue algo muy esperado por el participante.

Catalina Gorostidi y Tato se enfrentaron en Gran Hermano y se dijeron de todo: "Doble cara"

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) participaron de una picante actividad en grupo donde tenían que elegir entre dos participantes de acuerdo a distintas consignas.

Cuando llegó el turno de Catalina Gorostidi, a la joven le preguntaron quién era "doble cara" y en todas las oportunidades eligió a Santiago Algorta. “Santi me parece el más doble de cara de esta casa", remarcó ante todos los presentes.

"Pero... me decís doble cara a mi y nunca me dijiste que era un doble cara. Me decís que no soy frontal y no me decís...", le cuestionó Tato. "Si no me dirigís la palabra como queres que te diga las cosas en la cara?", retrucó Cata "Estuvimos en el stream los dos juntos y estaba todo bien...", siguió él.

Acto seguido, la médica amplió su postura y aseguró: “Creo que jugaba únicamente por tu conveniencia y a ellas las tenes como muñequitas de torta para acompañarte en tu juego hasta que se termina yendo alguien y vas intercambiando los juguetes”.

“El único que te interesa que llegue a la final sos vos, no tus compañeras. No le hablas a nadie excepto a tu grupo de confianza, a los demás no nos dirigís la palabra. Creo que queres molestar con cosas pelotudas y cuando tenes que decir las cosas en la cara no la decís”, agregó.

En eso, su compañero respondió: “Yo tengo claro que no juego así. He discutido con gente por no querer andar hablando por atrás cosas que después no las digo en la cara. Para mí que te digan doble cara o falso no es una boludes, capaz que es un tema mío".

“Tenes que entender que estás en Gran Hermano, sino anda a tu casa y ahí te van a decir cómo sos. De todos los que vi, me parece que el que más se esconde y el que más hace las cosas por atrás sos vos”, remarcó Gorostidi.