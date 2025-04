Escándalo en el homenaje a Mirtha Legrand con la prensa: las imágenes de los gritos, insultos y empujones

Chiquita se mostró emocionada al finalizar la función y habló a la gran cantidad de presentes en la sala. PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes de lo que fue el gran homenaje a Mirtha por su exitosa carrera.

El acto fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación en el que se homenajeó también a la conductora como Personalidad destacada de la cultura por el cual se le entregó una plaqueta.

Sin embargo, no todo terminó como se esperaba. En la puerta del Palacio Libertad se registraron serios incidentes entre periodistas, camarógrafos y la seguridad privada del lugar, que terminaron entre gritos, empujones e insultos.

El cronista Santiago Riva Roy precisó desde su cuenta en X: "Agredieron a la prensa presente, que solo pretendían una foto de Mirtha Legrand. El fotógrafo Peter Orquera me cuenta: 'dijeron que iban a darme una golpiza, que me iban a agarrar a la salida y q me iban a moler a golpes'".

También se conoció un video del momento del tenso cruce entre algunos integrantes de la seguridad privada y los periodistas que se quejaron del trato recibido.

Mirtha Legrand reveló el misterio del anillo que pensó que le habían robado

Mirtha Legrand compartió este sábado su mesaza en El Trece con cinco figuras importantes: Betiana Blum, Daniel Aráoz, Martín “Campi” Campilongo, Juana Molina y Nito Artaza.

Y los invitados se sorprendieron cuando La Chiqui decidió contar algo que no se sabía sobre aquel feo momento en el que desaparecieron de su casa algunas de sus alhajas.

“Vos sabés que estaba pensando, mirá, tengo el anillito de Racing”, comentó Mirtha. “Bueno, que sepan que lo recobré”, dijo generando todo el misterio que pudo. “Yo creí que lo había perdido”.

Luego detalló: “A mí me robaron todas mis alhajas. Y pensé que me habían llevado el anillo también con el estuche. Y el otro día viene Juanita a casa y estamos en mi dormitorio, conversando y dice, abu, ¿el anillo de Racing no te lo pones más?. Digo, no, querida, me lo robaron. Y Elvira, que es mi asistente dice, no, señora, yo lo tengo guardado en un estuche”.

Mirtha rió y con ella todos sus invitados.“Y estaba en un estuche”, dijo. “Antes me entraba bien, pero ahora me engordó el dedo así que es más difícil”, cerró.