Se filtró terrible información del celular de Morena Rial: los chats que la llevarían a la cárcel otra vez

Este martes en DDM (América TV) mostraron al aire chats que estaban en el teléfono de More Rial y que son parte de la causa donde es acusada por el robo.

El periodista Martín Candalaft mencionó algunos de los aspectos más importantes que se desprenden de los conversaciones de la mediática con sus cómplices. "Hay más robos. En uno de los robos, ella ofrece ir con la camioneta de su padre", señaló.

Además, el panelista indicó que en los chats se comprueba que More usaba a su bebé como coartada. "En una charla, ella confiesa que utiliza a su bebé para ir a robar como coartada para que no la detengan", acotó.

Por último, Martín Candalaft advirtió que en estas conversaciones queda en evidencia que la hija de Rial era la principal responsable de la banda delictiva involucrada en el caso. "Si se comprueban los otros hechos delictivos, Morena podría quedar detenida en breve", sentenció.

La categórica reacción de Yanina Latorre tras las acusaciones de Morena Rial por supuestas infidelidades

Desde que obtuvo su libertad tras quedar detenida por robo, Morena Rial volvió a las redes sociales más cargada que nunca y en las últimas horas volvió a apuntar contra Yanina Latorre e hizo fuertes acusaciones.

"Yanina le habría sido infiel a puntita desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde la esperaba...Ampliaremos", escribió en una historia de Instagram.

En tanto, la conductora decidió responderle en su programa Sálvese Quien Pueda (América) y lejos mostrarse enfurecida hizo un descargo como el ácido humor que la caracteriza.

“Ayer tuve un gran día, fui tapa, me hice la linda, fotos, tengo propaganda propio… ¿Pero pueden creer que un día me duro el divisimo? No te podes pelear con Morena Rial”, comenzó diciendo.

Luego puntualizó en sus acusaciones y disparó: “¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”.