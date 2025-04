El problema que llevó a Toti Ciliberto a adelgazar más de 25 kilos

“No es que lo decidí, sino que no me quedó otra alternativa. Me ayudó, en principio, una retracción de encías que me hizo ir dos veces por semana al odontólogo. Y eso hizo que volviera, a veces, dolorido, sin ganas de comer y me alimentaba con caldo”, empezó a explicar Ciliberto.

“Volvía desganado por lo invasivos que son los tratamientos. Y eso empezó a deshincharme, a bajar de peso y ahí me entusiasmé. Pero ya lo tenía pensando, obviamente, por un tema de salud. La comida es una adicción muy fuerte y se hace muy complejo dejarla”.

image.png

El problema odontológico lo impulsó a lograr su objetivo: “Esa retracción bucal me ayudó y, después, continúe. Una vez que el estómago se achica, la cosa empieza a ser un poquitito más fácil. Ahora llevo adelgazados unos 25 kilos. Espero seguir así”, se sinceró Toti.

“Fui entendiendo qué alimentos son mejores y peores para el organismo, que hay algunos que son más saludables que otros. Y comencé a manejarlo comiendo mejor, más sano”, explicó.

image.png

Toti contó que también necesitó de ayuda psicológica para poder superar su compulsión por comer en exceso. “Siempre las terapias son importantes. Y más cuando hay una adicción de por medio, en este caso la comida, que a mi criterio es la más difícil porque uno no puede evitar no verla o no usarla o no consumirla porque es comida y hay que comer. Tenerla en el plato, tenerla enfrente hace que sea muy complejo. Toda ayuda terapéutica o psiquiátrica, de acuerdo a la distancia por la que el cuerpo de uno esté pasando, siempre va a ayudar y a contener”, dijo.