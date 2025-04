Yanina Latorre aclaró la polémica por el control de alcoholemia de Lola y respondió a las críticas

“Fue a bailar una fiesta, se ve que se tomó un trago temprano, creyó que no le iba a hacer nada y cuando salió, le dio 0.5, que es lo menor, dejó el auto y a las dos horas lo fue a buscar”, explicó.

Luego, reconoció: “Estuvo muy mal, es una pelotu…, que aprenda de estos errores pero, hoy me la trataron de borracha, asesina, y 0.5 de alcoholemia no es ser borracho”.

“Que esta chica que es una atrevida se compare o me bardee por un 0.5 de alcoholemia con su historial…Y a todos los que me están barreando en X, es con Lola, tiene 24 años, decidió tomar un Fernet y la agarraron, pagó la multa e igualmente no le sacan el auto”, siguió en referencia a More Rial.

Por último, aseguró: “Se equivocó como tantas personas que vemos todos los días. Ya decirle a alguien borracho o alcohólico…me parece ofensivo porque ya es un problema. Que me digan lo que quieran, ¿asesina? déjenme de romper, esta piba que sale a afanar con el hijo tiene el tupe de amenazar a Lola….Aparte es con Lola no es conmigo, Morena Rial si quiere que me ataque a mi”.

Lola Latorre reveló el impensado destrato que sufrió por parte de Wanda Nara

En medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi la panelista Yanina Latorre se volvió en una pieza clave del escándalo y parece que su hija Lola terminó involucrada de forma inesperada.

Al aire en su programa de streaming Rumis (La Casa), la influencer reveló que Wanda la había bloqueado en las redes sociales y que pesar de enviarle mensajes conciliadores, la mediática optó por una postura terminante.

“Me bloqueó Wanda de vuelta. Yo ya le hablé por audios de mi mamá diciéndole que yo la amaba y que no entiendo por qué me bloqueaba”, confesó Lola exponiendo sus intenciones de formar una buena relación.

Sin embargo esto no fue suficiente y la hija de Yanina disparó: "Me volvió a bloquear pero bueno, claramente tiene un problema. ¿Cómo me va a bloquear a mí? Está loca. Más allá de todo lo que está pasando, ponele que se enojó un día con mi mamá, ¿por qué conmigo?”.

“Es es el problema que tiene la gente de relacionarme tanto con mi vieja. Yo ya perdí el rastro porque es un tema que no puedo seguir”, finalizó visiblemente indignada por las situaciones que vivió del estilo.