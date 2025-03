¡Se pudrió todo! Mauro Icardi se reencontró con sus hijas pero terminaron otra vez con Wanda Nara

Sin embargo, esto desató un gran escándalo que puso furiosa a la conductora. “Ingresó al edificio y Wanda está a los gritos pidiendo que salga del edificio”, detallaron en LAM (América).

Mauro Icardi en el Chateau Libertador

Además, explicaron: “Una de las abogadas le dijo 'Mauro te lo suplico, laburamos un montón por esto'. Él se puso caprichoso, viene hasta el Chateau Libertador y les dijo a las nenas ‘déjense de joder y dejen las mascotas con su mamá’. Hace una hora está esperando”.

Toda la situación quedó reflejada en un video publicado por Show de Noticias donde se puede ver al delantero del Galatasaray esperando dentro del auto y tapándose de las cámaras.

El posteo de Mauro Icardi para la China Suárez en medio del escándalo con Maxi López

Como si algo le faltara al polémico escandalete protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, ahora se sumó el picantísimo rumor de que la ex Casi Ángeles habría tenido un romance en el pasado con Maxi López, exmarido y padres de los hijos varones de la mediática.

Lo cierto es que este viernes el periodista Juan Etchegoyen compartió en Desayuno Americano (América TV) capturas de pantalla de un chat en el que el ex de Nara le habría confesado a una amiga que años atrás habría mantenido un encuentro íntimo con Eugenia la China Suárez. En tanto, casi de inmediato los protagonistas se encargaron de desmentirlo desde sus redes sociales.

Así las cosas, en medio de esta sorpresiva y no menos escandalosa situación, Mauro Icardi -segundo ex de Wanda y actual pareja de la China Suárez- no dudó en salir a bancar a su actual novia desde sus redes sociales con un romántico mensaje, demostrando así su confianza en ella y dejando en claro que la relación entre ellos no se vio afectada en lo más mínimo tras semejante rumor.

Mauro Icardi y China Suárez en Italia.jpg

“Un viaje fugaz, hermoso y especial. No por el destino, sino por la persona que tenía a mi lado. No voy a parar nunca de agradecerte por ser mi compañera en cada camino, en cada batalla”, expresó el delantero del Galatasaray junto a un puñado de fotos de su reciente viaje a Milán en su perfil de Instagram.

Al tiempo que completó: “Que la vida nos siga iluminando. Cuando uno hace las cosas con excelencia, recibe resultados que hablan por sí solos… doy fe”.

Vale recordar que Eugenia Suárez acompañó a Icardi a Milán, Italia, dado que el futbolista debía presentarse a una audiencia por el juicio de divorcio de Wanda Nara.