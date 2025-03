Se conocieron los resultados de las pericias realizadas a Mauro Icardi y Wanda Nara

Por el lado de Wanda, mencionaron que la misma deberá continuar con sesiones de terapia y que en tanto "debería conseguir con su terapia dejar de interrogar a las menores”.

Por último, en referencia a las hijas de ambos se informó: “Se considera necesario el inicio de un tratamiento para las menores de manera urgente con un especialista infanto-juvenil”.

“Se recomienda el inmediato restablecimiento del vínculo paterno, resultaría conveniente que sea prescindiendo de la presencia de la señora Suárez. Resultaría conveniente que tengan encuentros previos en algún lugar reservado y neutral para recomponer el vínculo con sus hijas. Siendo conveniente que esto se dé en presencia de una trabajadora social", especificaron.

La pena excesiva que la Justicia le impondría a Wanda Nara en caso de no restituirle las nenas a Mauro Icardi

Por estas horas se conoció la decisión de la Justicia fallando a favor de Mauro Icardi, en la batalla que mantiene con Wanda Nara para poder ver a sus hijas Francesca e Isabella. Pero además de darle la derecha al futbolista, el juez de familia le impuso una nueva y letal sanción a la mediática.

Según detalló Angie Balbiani en Puro Show (El Trece), el juez Adrián Hagopián le dio "una masterclass a Nicolás Pallarola y a Wanda”, dado hasta habían pedido apartar al defensor de menores.

“¿Se acuerdan cuando Wanda habló con una escribana y mandó como un peritaje de parte diciendo que las nenas no querían ver a su papá? La Justicia dice que no es válida y que eso es violencia contra los hijos. Porque las habían amenazado a las chicas con que si no comparecían, los iba a buscar la policía”, detalló la panelista del Trece.

Y tras conocerse la decisión judicial avalando la restitución de las menores a Icardi, sin dilaciones ni condiciones y por 15 días corridos, Balbiani aseguró que además de reafirmar la multa de 80 millones de pesos fijada semanas atrás por los retirados incumplimientos de Wanda, y que todavía no pagó, ahora le sumo una nueva sanción.

“Si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma, además de pagar 80 millones de pesos, no va a poder usar sus redes sociales por tres meses”, anunció Balbiani y explicó que esta medida "se debe a la cantidad de cosas que se filtran constantemente".