Se supo cuánto gana por mes Edith Hermida y Beto Casella se sorprendió

Edith Hermida defendió a Tamara Pettinato y aseguró que es el sostén de su familia: "Ojalá pase pronto"

Hace ya varios días que Tamara Pettinato está en el ojo de la tormenta luego de un particular video que se filtró de ella en el despacho presidencial junto al ex mandatario Alberto Fernández.

En medio de la ola críticas y cuestionamientos a la conductora, su amiga y compañera de Bendita, Edith Hermida, habló en exclusiva con Primicias Ya y demostró su apoyo a Tamara, a quien le tiene un enorme aprecio.

"Yo ayer dije que a Tamara la quiero, no me parece la culpable de esta historia y no se le pega a nadie en el piso. Ella está pasando un momento crítico, especial, y yo la quiero. Ojalá que pase pronto", destacó en primer lugar.

Además, como parte del equipo del ciclo que se emite por El Nueve, dio su parecer acerca del supuesto enojo de Beto Casella con su compañera y expresó: “No sé si enojo Beto o no, eso se lo tienen que preguntar a él, aparte en Bendita tenemos libertad de pensamiento".

“Es una lástima lo que sucede, para mí Tamara es una chica buena, con una familia muy complicada, y que le da una mano a la madre, al hermano y a su sobrina. No vive como una millonaria, le cuesta pagar las cosas como a mí”, reconoció preocupada por su amiga.

Por último, hizo referencia puntualmente al video y planteó: “A ella no la votamos, no es funcionaria. El video a mi no me pareció tan extraño, ella es muy jodona, si supieran las cosas que me dice a mí, y las que yo digo, que sacadas de contexto pueden dar lugar a malas interpretaciones".